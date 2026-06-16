Santé du cœur : tous les fruits et légumes ne se valent pas

Au rayon fruits et légumes, inclure des myrtilles, des prunes, des mûres, des fèves, des cerises dans son alimentation pourrait être l’un des moyens les plus efficaces de protéger son cœur. C’est la conclusion d’une étude menée par des chercheurs des Universités de Reading (Angleterre), de Harvard et de Californie (Etats-Unis), publiée le 8 juin 2026 dans la revue Food and Function. En analysant les habitudes alimentaires de plus de 30 000 personnes au Royaume-Uni et aux États-Unis, les scientifiques ont constaté que moins d’un individu sur cinq consomme suffisamment de flavanols, ces composés naturellement présents dans certains aliments associés […]
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