Accueil » Santé Publique » Qu’est-ce qu’un patient-expert ?
La fonction de patient-expert apparaît fortement rattachée à l’émergence de l’éducation thérapeutique (ETP), qui selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), « vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique ». La notion de patient-expert s’est surtout développée en France à partir de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) de 2009, dans laquelle le rôle du patient-expert a été reconnu comme une composante de la prise en charge médicale, en particulier pour les personnes souffrant d’une maladie chronique. Acteur de l’éducation thérapeutique Dans ce […]
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