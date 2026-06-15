Sport : la créatine, bonne pour les muscles et la tête

A la fin du XXe siècle et au début du XXIe, plusieurs footballeurs (notamment ceux de la Juventus de Turin) ont été accusés de consommer de la créatine afin d’améliorer leurs performances. Pourtant, la créatine n’est ni pas considérée comme un dopant par l’Agence mondiale antidopage, pas plus qu’elle n’est interdite. Alors de quoi s’agit-il exactement, et que recherchent les sportifs ? C’est quoi, la créatine ? La créatine est un dérivé naturel d’acide aminé présent dans notre corps. Elle joue un rôle clé dans la production d’énergie : elle aide les muscles à maintenir un effort intense et répété, […]
Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres
Déjà abonné ? Connectez-vous
Recevez par e-mail les dernières actualités santé.