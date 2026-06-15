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Sport : la créatine, bonne pour les muscles et la tête

15 juin 2026

Très populaire aujourd’hui dans les milieux sportifs, la créatine a fait couleur beaucoup d’encre en raison d’allégations concernant de potentielles capacités dopantes. Alors, que penser de cette protéine naturellement présente dans le muscle ?

A la fin du XXe siècle et au début du XXIe, plusieurs footballeurs (notamment ceux de la Juventus de Turin) ont été accusés de consommer de la créatine afin d’améliorer leurs performances. Pourtant, la créatine n’est ni pas considérée comme un dopant par l’Agence mondiale antidopage, pas plus qu’elle n’est interdite. Alors de quoi s’agit-il exactement, et que recherchent les sportifs ? C’est quoi, la créatine ?  La créatine est un dérivé naturel d’acide aminé présent dans notre corps. Elle joue un rôle clé dans la production d’énergie : elle aide les muscles à maintenir un effort intense et répété, […]

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