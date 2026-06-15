Accueil » Santé Publique » Médicaments » Pourquoi les neuroleptiques peuvent-ils provoquer une constipation sévère ?
La constipation est un effet secondaire connu, fréquent et signalé sur les boîtes de neuroleptiques (ou antipsychotiques). Toutefois, alerte l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), des cas graves sont encore trop souvent signalés. Les neuroleptiques sont indiqués dans le traitement des troubles psychiatriques tels que la schizophrénie et les troubles bipolaires. Certains d’entre eux sont aussi utilisés dans le traitement des états d’agitation ou d’agressivité en milieu psychiatrique, de troubles liés à certaines maladies neurologiques comme la maladie d’Alzheimer ou, en association, des formes sévères de la dépression résistante. En France, plusieurs centaines de milliers de personnes prennent régulièrement […]
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