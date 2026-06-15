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Pourquoi les neuroleptiques peuvent-ils provoquer une constipation sévère ?

15 juin 2026

L’ANSM appelle à la vigilance pour limiter les risques de constipation, parfois sévère, liés à la prise de neuroleptiques. Quelles sont les règles de bonnes pratiques, pour les patients et les professionnels de santé ?

La constipation est un effet secondaire connu, fréquent et signalé sur les boîtes de neuroleptiques (ou antipsychotiques). Toutefois, alerte l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), des cas graves sont encore trop souvent signalés. Les neuroleptiques sont indiqués dans le traitement des troubles psychiatriques tels que la schizophrénie et les troubles bipolaires. Certains d’entre eux sont aussi utilisés dans le traitement des états d’agitation ou d’agressivité en milieu psychiatrique, de troubles liés à certaines maladies neurologiques comme la maladie d’Alzheimer ou, en association, des formes sévères de la dépression résistante. En France, plusieurs centaines de milliers de personnes prennent régulièrement […]

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