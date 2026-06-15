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Activité physique : comment le foie protège-t-il le cerveau ?

15 juin 2026

On savait déjà que l'activité physique était bénéfique pour le cerveau. Mais une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco (UCSF) a franchi une étape importante en observant, pour la première fois, un mécanisme biologique bien précis derrière cet effet protecteur. Tout se passerait dans le foie…

Une étude américaine, publiée en février 2026 dans la revue Cell, révèle comment l’exercice physique pourrait ralentir le déclin cognitif. Au cœur de cette découverte : une protéine appelée GPLD1. Cette molécule jouerait un rôle clé dans le maintien de l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique. Avec l’âge, le réseau de vaisseaux sanguins – la barrière hémato-encéphalique donc – devient perméable, laissant passer des composés nocifs vers le cerveau. Cela provoque une inflammation, associée au déclin cognitif et observée dans des maladies comme la maladie d’Alzheimer.  Or, les chercheurs ont observé que l’exercice physique permettait de limiter cette dégradation. Le rôle […]

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