Activité physique : comment le foie protège-t-il le cerveau ?

Une étude américaine, publiée en février 2026 dans la revue Cell, révèle comment l’exercice physique pourrait ralentir le déclin cognitif. Au cœur de cette découverte : une protéine appelée GPLD1. Cette molécule jouerait un rôle clé dans le maintien de l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique. Avec l’âge, le réseau de vaisseaux sanguins – la barrière hémato-encéphalique donc – devient perméable, laissant passer des composés nocifs vers le cerveau. Cela provoque une inflammation, associée au déclin cognitif et observée dans des maladies comme la maladie d’Alzheimer. Or, les chercheurs ont observé que l’exercice physique permettait de limiter cette dégradation. Le rôle […]
Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres
Déjà abonné ? Connectez-vous
Recevez par e-mail les dernières actualités santé.