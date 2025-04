Schéma amoureux répétitif : en finir avec ces histoires

Le schéma tend à se répéter inlassablement : cette attirance pour toujours, ce même type de profil et une relation de couple qui s’achève – toujours- dans une forme de souffrance. Comment expliquer ces schémas et comment s’en libérer ? Réponses.

« Les schémas répétitifs sont très fréquents dans les relations amoureuses », constate Caroline Gormand, praticienne en psychothérapie intégrative. Laquelle observe effectivement des personnes qui « craquent » en général pour les mêmes profils, jusqu’à ce que la souffrance apparaisse…

L’enfant (trop) sage

L’explication selon elle, remonte à l’enfance, « à travers ce que l’on a vécu avec les figures d’attraction que sont les parents ou encore les frères et sœurs ». Elle prend l’exemple de parents en difficulté, souffrant par exemple de dépression : « l’enfant, qui se sent alors en insécurité, met en place un type de comportement souvent sage, effacé, dans l’adaptation ». Une façon de ne pas ajouter de problèmes à ses parents. Et pour cause, plus ces derniers auront de soucis à gérer, moins ils seront en mesure de protéger leurs enfants…

Un comportement ancré

Le problème : « avec le temps, ce comportement tend à se cristalliser, au point qu’il devienne une manière d’être dans la relation », poursuit Caroline Gormand. « A l’âge adulte, ces personnes éprouveront davantage de difficultés à s’affirmer, à prendre leur place. Elles seront une fois encore dans l’adaptation à l’autre ». Avec comme conséquence à la fois d’attirer voire d’être attirées « par des profils à plus forte personnalité, voire autoritaires ». Et la spécialiste de citer également « des pervers narcissiques, qui ont besoin que l’autre soit à disposition ».

Une seule issue…

Résultat, la souffrance de cette relation déséquilibrée ne tarde généralement pas à se manifester… « Les patients en question, sont toujours inscrits dans cette peur de faire du mal à l’autre, comme c’était le cas avec leurs parents »… Certains se rendent compte de cette répétition de schéma « mais ce n’est pas toujours le cas », reprend la praticienne. A ses yeux, la seule issue passe par la psychothérapie. « L’enjeu reste vraiment qu’ils comprennent que ces peurs sont anciennes et ancrées. Et qu’elles n’ont plus lieu d’être ».