Se coucher tard, manger à des horaires irréguliers… tout ce qui peut augmenter votre risque cardiaque

Notre mode de vie moderne bouleverse de plus en plus notre horloge biologique naturelle, avec des conséquences potentiellement graves pour notre santé cardiaque. C’est ce que révèle une nouvelle étude publiée par l'American Heart Association dans sa revue « Circulation ». Quels sont les comportements à bannir ?

Le rythme circadien est en quelque sorte l’horloge interne du corps humain. Il s’agit d’un rythme biologique prenant la forme d’un cycle de 24 heures et régissant certains processus physiologiques comme le sommeil, l’alimentation, la fréquence cardiaque, la sécrétion d’hormones comme le cortisol, essentiel à la réponse au stress…

Des perturbations dans le fonctionnement de cette horloge – par exemple, si une personne se réveille plus tôt que prévu par son horloge biologique, lors d’un voyage à l’étranger ou pour un travail matinal – ne sont pas de simples déconvenues. Cela peut perturber les rythmes circadiens et déclencher des effets sur la santé de différentes manières.

Des habitudes quotidiennes qui perturbent notre horloge

Un travail de l’American Heart Association publié dans la revue « Circulation » a ainsi identifié plusieurs facteurs clés qui peuvent perturber nos rythmes :

L’irrégularité du sommeil : Même avec une durée de sommeil adéquate, des horaires de sommeil irréguliers peuvent perturber les rythmes circadiens. Des variations d’horaires entre les jours de travail et les jours de repos ont été associés à un risque d’obésité et de diabète de type 2. Maintenir des heures de sommeil et de réveil régulières contribue ainsi à synchroniser l’horloge biologique et à favoriser la santé métabolique. ;

Des risques spécifiques pour les travailleurs postés

Les personnes travaillant selon des horaires non conventionnels, comme les travailleurs postés, peuvent être confrontées à une double voire une triple peine : une exposition accrue à la pollution lumineuse, des repas irréguliers et des habitudes de sommeil inconstantes. Le dérèglement causé par le travail de nuit est un facteur de risque cardiovasculaire aujourd’hui bien établi.

« Chacun possède une horloge interne, et il est temps que nous commencions à l’écouter, concluent les auteurs. Des changements simples, comme se coucher et se réveiller à la même heure tous les jours, prendre des repas plus tôt et s’exposer à la lumière du soleil le matin, peuvent faire une différence significative pour votre santé cardiaque et métabolique. »