Se protéger du soleil de printemps : pourquoi c’est aussi important qu’en été

Avec le retour des beaux jours, la tentation est grande de profiter du soleil sans se soucier de se protéger contre les UV. Après tout, on n'est qu'en avril… On vous explique pourquoi c’est une erreur.

Amateurs de terrasses et de promenades, le soleil est de retour. Mais savez-vous que le niveau de rayonnements UV mi-avril est comparable à celui de la mi-août ? La chaleur ressentie est moindre certes, mais les rayons, eux, sont bien là.

C’est précisément ce décalage entre la température et l’intensité des UV qui rend le printemps particulièrement risqué. Nous avons le réflexe “ crème solaire” quand il fait 28 ou 30°C, mais pas quand le thermomètre affiche un agréable 20°C. Résultat : on s’expose sans se protéger, souvent plus longtemps qu’on ne le ferait en plein été.

Une peau fragilisée par l’hiver

Après des mois de froid et de grisaille, notre peau sort de l’hiver dans un état de vulnérabilité. Elle a peu vu le soleil, a souffert du vent et du froid, et se retrouve donc bien moins préparée à affronter les UV.

Des yeux pas mieux lotis

Sans oublier les yeux, souvent négligés. L’Association nationale pour l’Amélioration de la Vue le rappelle : la protection oculaire ne se limite pas à l’été. En avril, le soleil poursuit sa montée dans le ciel jusqu’au 21 juin, date du solstice. Porter des lunettes de soleil certifiées CE n’est donc pas un luxe.

Les bons gestes à adopter dès maintenant

Pas question pour autant de rester enfermé. Le soleil de printemps présente aussi des vertus : il booste le moral, favorise la production de vitamine D et donne envie de bouger. Il serait dommage de s’en priver. Il suffit d’adopter quelques réflexes simples :

Évitez les heures les plus exposées , entre 12h et 16h, même si le ciel semble voilé- les nuages ne bloquent pas les rayons UVA ;

, entre 12h et 16h, même si le ciel semble voilé- les nuages ne bloquent pas les rayons UVA ; Appliquez une crème solaire sur toutes les zones exposées, sans oublier les oreilles, le dos des mains ou la nuque ;

sur toutes les zones exposées, sans oublier les oreilles, le dos des mains ou la nuque ; Renouvelez l’application régulièrement ;

régulièrement ; Couvrez-vous avec des vêtements légers mais protecteurs.

Une attention particulière s’impose avec les enfants, dont la peau est plus sensible encore aux effets des UV.