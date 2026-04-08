Se protéger du soleil de printemps : pourquoi c’est aussi important qu’en été

Amateurs de terrasses et de promenades, le soleil est de retour. Mais savez-vous que le niveau de rayonnements UV mi-avril est comparable à celui de la mi-août ? La chaleur ressentie est moindre certes, mais les rayons, eux, sont bien là.
C’est précisément ce décalage entre la température et l’intensité des UV qui rend le printemps particulièrement risqué. Nous avons le réflexe “ crème solaire” quand il fait 28 ou 30°C, mais pas quand le thermomètre affiche un agréable 20°C. Résultat : on s’expose sans se protéger, souvent plus longtemps qu’on ne le ferait en plein été.
Après des mois de froid et de grisaille, notre peau sort de l’hiver dans un état de vulnérabilité. Elle a peu vu le soleil, a souffert du vent et du froid, et se retrouve donc bien moins préparée à affronter les UV.
Sans oublier les yeux, souvent négligés. L’Association nationale pour l’Amélioration de la Vue le rappelle : la protection oculaire ne se limite pas à l’été. En avril, le soleil poursuit sa montée dans le ciel jusqu’au 21 juin, date du solstice. Porter des lunettes de soleil certifiées CE n’est donc pas un luxe.
Pas question pour autant de rester enfermé. Le soleil de printemps présente aussi des vertus : il booste le moral, favorise la production de vitamine D et donne envie de bouger. Il serait dommage de s’en priver. Il suffit d’adopter quelques réflexes simples :
Une attention particulière s’impose avec les enfants, dont la peau est plus sensible encore aux effets des UV.
Source : www.soleil.info – Ameli-fr - https://www.cdg76.fr/actualites-juridiques/les-rayons-uv-aussi-dangereux-en-mai-quen-aout
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
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