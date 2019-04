Selles de bébé : quand consulter ?

Les nouveau-nés produisent des selles différentes de celles des enfants plus grands. D’abord composées de méconium, elles peuvent ensuite prendre différentes couleurs et textures, sans pour autant qu’il faille s’en inquiéter. Toutefois, certaines situations requièrent une consultation médicale. Lesquelles ?

Au cours des trois premiers jours votre nouveau-né évacue du méconium sous forme de selles noires d’apparence collante et assez épaisse. Ensuite, si vous allaitez, les selles du nourrisson seront jaune d’or, parfois verdâtres, d’apparence grumeleuses, non moulées, plutôt liquides même. S’il est nourri au biberon, leur apparence dépend du lait consommé. Mais généralement, « elles seront plus pâteuses, plus épaisses, leur couleur plus marron, et leur odeur plus forte, que celles d’un bébé nourri au sein », indiquent les pédiatres du site mpedia.fr de l’Association française de Pédiatrie ambulatoire (AFPA).

Alors quels sont les signes qui doivent vous alerter ?

La constipation. Si les selles de votre bébé sont dures, « comme un boudin sec ou comme des petites billes qui sortent parfois en même temps que des selles très liquides », cela signifie qu’il est constipé. Souvent son ventre est tendu, il est tout rouge et est inconsolable. Vous pouvez aussi remarquer du sang dans ses selles (dû à des petites déchirures, des fissures anales). Dans ce cas, ne tardez pas à consulter votre pédiatre. Il pourra vous conseiller pour soulager bébé. Et ce d’autant qu’une constipation qui s’installe peut provoquer un blocage chez l’enfant au moment de l’acquisition de la propreté.

La diarrhée. A l’inverse, si ses selles sont très liquides et surviennent brutalement en abondance et plusieurs fois par jour, votre petit souffre de diarrhées. « Il est essentiel de surveiller qu’il ne se déshydrate pas en lui donnant à boire à volonté des solutés de réhydratation orale », conseillent les pédiatres de l’AFPA. « La présence d’autres signes : vomissements, fièvre, perte d’appétit etc… est sans doute le signe d’une infection telle que gastro-entérite. » Consultez rapidement votre pédiatre.

Couleur, fréquence anormales. Enfin, « une anomalie de couleur (blanches, noires ou rouges), de nombre de selles, des signes associés comme pleurs incessants, fièvre, vomissements, jaunisse… doivent vous conduire à consulter votre médecin », concluent-ils.