Sexo : 4 astuces pour mettre votre compagnon dans l’ambiance

Vous avez envie de câlins mais votre homme a pour l’instant surtout l’air intéressé par son magazine ou l’écran de la télé ? Des idées pour lui faire partager votre humeur coquine.

Enlevez toute pression. Oubliez toutes les idées reçues en matière de sexualité masculine/féminine. Non, tous les hommes n’ont pas tout le temps envie de faire l’amour. Et cela n’a rien à voir avec le manque de sex-appeal ou les rondeurs de leurs compagnes, comme ces dernières le craignent souvent. Leur libido aussi peut être mise à mal par le stress ou la fatigue. Cela ne doit pas vous empêcher de faire comprendre à votre compagnon que vous avez envie de faire l’amour. Mais si ce dernier n’est définitivement pas sur la même longueur d’ondes, n’insistez pas, ne boudez pas même si c’est frustrant et ébranle votre confiance en vous. Blottissez-vous contre lui, restez tendre et souriante. Et rien ne dit que dans une heure ou deux, ou au réveil il ne sera pas à son tour partant.

Prenez une douche ensemble. Pour faire une coupure avec une journée chargée, proposez-lui de vous laver ensemble de tous vos soucis. Dans un bain à 37°C agrémenté de 10 gouttes d’huile essentielle d’ylang-ylang mélangée à une base ou du lait en poudre ou sous la douche, savonnez-vous mutuellement. Et si vous le sentez réceptif, laissez vos gestes devenir de plus en plus coquins.

Faites un strip-tease. Bien entendu, pour rendre votre effeuillage inoubliable, l’idéal serait d’enfiler des porte-jarretelles et de prendre des cours. Mais inutile de mettre la barre trop haut, vous risqueriez de perdre tous vos moyens et votre gêne va se ressentir. Pour charmer votre compagnon, contentez-vous de mettre une musique qu’il aime et déshabillez-vous tout doucement en le fixant droit dans les yeux.

Offrez-lui un massage sensuel. Pour réveiller ses sens, faites glisser doucement vos doigts en décrivant avec légèreté des cercles sur l’ensemble de son corps, comme si de rien n’était. Il en veut plus ? Proposez-lui de masser son dos. Mais ne vous contentez pas de vos mains. Votre partenaire appréciera aussi de sentir votre souffle, la pointe de vos cheveux ou celle de vos seins aller et venir doucement contre sa peau.