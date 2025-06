Soins du visage : les vidéos TikTok, une menace pour la peau des adolescentes

Une étude américaine tire la sonnette d'alarme sur un phénomène qui prend de l'ampleur chez les jeunes : les routines de soins du visage inspirées de vidéos TikTok. Selon les auteurs, ces types de contenus exposeraient les adolescents à un risque d'allergie cutanée… à vie.

Les chiffres de la première étude scientifique sur l’impact des vidéos beauté TikTok sur le jeune public sont édifiants. Mené par des chercheurs de l’Université Northwestern et publié dans la revue Pediatrics, ce travail révèle que les jeunes filles (entre 7 et 18 ans) adeptes des routines de soins de la peau visibles sur les réseaux sociaux utilisent en moyenne six produits différents sur leur visage chaque jour, certaines en appliquent plus d’une dizaine. Le coût de ces routines s’élève en moyenne à 168 dollars (environ 155 euros) pour un mois d’utilisation, pouvant même dépasser 500 dollars dans certains cas.

Pour mener cette recherche, les scientifiques ont créé un faux compte TikTok en se faisant passer pour des adolescents de 13 ans, analysant ensuite 100 vidéos de routines “beauté” populaires sur la plateforme.

Des risques d’allergies à vie

Le problème majeur identifié par les chercheurs réside dans l’accumulation d’ingrédients actifs susceptibles d’être irritants. Les vidéos les plus regardées contenaient en moyenne 11 substances susceptibles de provoquer des réactions cutanées.

Par exemple, dans une vidéo incluse dans l’étude, la créatrice de contenu a appliqué 10 produits sur son visage en six minutes. Et alors qu’elle applique les produits, « elle commence à ressentir de l’inconfort et des brûlures, et dans les dernières minutes, elle développe une réaction cutanée visible », alertent les auteurs. Lesquels précisent que cette surexposition peut conduire au développement d’une allergie appelée dermatite de contact, qui peut limiter à vie l’utilisation de savons, shampoings et cosmétiques.

« Ce risque élevé d’irritation provenait à la fois de l’utilisation simultanée de plusieurs ingrédients actifs, tels que les acides alpha-hydroxylés, mais aussi de l’application répétée du même ingrédient actif sans le savoir, alors que cet ingrédient était présent dans trois, quatre, cinq produits différents », explique le Dr Molly Hales , dermatologue certifiée au sein de la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern (Chicago, Illinois).

« Il est problématique de montrer à des jeunes filles qu’elles doivent consacrer autant de temps et d’attention à leur peau, concluent les auteurs. Ces vidéos n’apportent que peu, voire aucun bénéfice, aux populations pédiatriques ciblées ». Mais engendrent des risques bien réels.