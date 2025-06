Soleil : 4 idées reçues qui mettent votre peau en danger

Avec l’arrivée des beaux jours, les idées reçues sur l'exposition au soleil sont, elles aussi, de retour. Avec une augmentation spectaculaire des cas de cancer de la peau en France (plus de 100 000 nouveaux cas par an) et une incidence du mélanome multipliée par cinq entre 1990 et 2023, il est temps de démêler le vrai du faux.

Se promener, jardiner, faire du sport en plein air, se baigner… Le soleil est le compagnon idéal pour pratiquer ce type d’activités. Mais cela n’est pas sans risque. 80% des cas de cancers cutanés sont liés à une exposition excessive. Et certaines idées fausses encouragent certains à ne pas se protéger suffisamment.

Un écran solaire élevé offre une protection complète

C’est faux. Plus d’un parent sur deux considère qu’une application régulière de crème solaire constitue une protection suffisante. Cependant, même un indice 50 ne filtre pas 100 % des rayons UV. La crème solaire doit donc compléter les autres mesures de protection – vêtements couvrants, longs et amples, chapeau à bords larges, paire de lunettes de soleil avec filtre anti-UV… – et non les remplacer !

Un bronzage est un signe de bonne santé

C’est faux. Bien que 78 % des Français pensent que le soleil est bénéfique pour la santé, souvent pour des raisons esthétiques (effet « bonne mine »), le bronzage « sain » n’existe pas. Le bronzage est en réalité une réaction de défense de la peau face à l’agression des rayons UV et à leurs dommages à l’ADN de nos cellules. En plus d’augmenter le risque de cancer de la peau, le bronzage accélère le vieillissement cutané.

Une exposition prolongée au soleil est nécessaire pour obtenir de la vitamine D

Bien entendu, la lumière du soleil contribue à la production de vitamine D, essentielle à la santé des os, des muscles et du système immunitaire. Mais une brève exposition suffit. D’avril à septembre, 5 à 10 minutes d’exposition quotidienne des mains, des avant-bras et du visage suffisent pour une peau claire (15 à 30 minutes pour une peau plus foncée).

Les autobronzants et les compléments alimentaires protègent contre les dommages causés par le soleil

Encore une fois, c’est faux. Les autobronzants et les compléments alimentaires peuvent donner un teint hâlé, mais n’offrent aucune protection solaire : ce ne sont en fait que des colorants (souvent du carotène). De plus, « certains compléments alimentaires à base de bêta-carotène, consommés à forte dose, représentent un surrisque de cancers du poumon pour les fumeurs et ex-fumeurs (et les personnes exposées à l’amiante) », insiste l’Institut national du Cancer (INCa).

A noter : Les rayons UV artificiels des cabines de bronzage sont tout aussi dangereux. Contrairement à la croyance populaire, le bronzage artificiel ne « prépare » pas la peau à l’exposition au soleil. Les cabines de bronzage sont responsables d’environ 380 cas de mélanome par an en France.