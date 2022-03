Sommeil des enfants : les spécialistes tirent la sonnette d’alarme

« Les enfants ne dorment pas assez ! » C’est l’alerte lancée par l’Institut national du sommeil et de la vigilance à l’occasion de la 22e journée du sommeil qui se tiendra ce 18 mars.

Nous, parents, sommes décidément des êtres paradoxaux. Alors que nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience de l’importance du sommeil pour nos enfants, nous n’adaptons pas nos comportements en conséquence ! C’est ce qui ressort d’une enquête* conduite par l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV).

En effet, selon ce travail, beaucoup de parents sont conscients que leurs enfants ne dorment peut-être pas assez. Mais dans les faits, « 38 % des enfants se couchent après 21 heures en semaine et 67 % le week-end, alors qu’ils ont tout au plus 10 ans », commente le Pr Patricia Franco, neuropédiatre et spécialiste du sommeil de l’enfant. « 45% des moins de 3 ans ont des horaires irréguliers et les durées de sommeil en fonction de l’âge des enfants ne sont pas respectées, ce qui est contraire à toutes les recommandations ».

Une surexposition aux écrans

Des enfants qui se couchent trop tard et se lèvent trop tôt… La faute notamment à la présence excessive d’écrans. Car entre ce que déclarent les parents et la réalité des faits, il y a encore un gouffre. Si 80% des mères et/ou pères assurent avoir pris des mesures pour encadrer l’usage des écrans, l’enquête montre que 55 % des enfants passent plus d’une heure sur tablette, smartphone, ordinateur ou télé après 17h en semaine. Avec un impact sur leur durée de sommeil. Ce qui s’accompagne de plus de fatigue le matin au réveil. Pour Patricia Franco, « ces données ne sont pas rassurantes car le lien entre l’exposition aux écrans (en fin de journée) dans la chambre et la dégradation de la qualité du sommeil avec risque d’apparition d’un syndrome d’hyperactivité chez l’enfant a été mis en évidence. »

Par ailleurs lorsque l’enfant s’endort avec un écran allumé dans la chambre, son temps d’endormissement est augmenté de 18 minutes en moyenne (48 minutes contre 30), ce qui multiplie par deux les troubles du sommeil (réveils nocturnes…).

Rappelons enfin que le sommeil de l’enfant évolue par étape. Il a ainsi besoin en moyenne de :

12 heures entre 3 et 5 ans ;

11 heures entre 5 et 6 ans ;

10 à 11 heures entre 7 et 12 ans.

A noter : Ce 18 mars se tient la 22e Journée du Sommeil. Plusieurs manifestations (portes ouvertes, conférences, animations, ateliers…) auront lieu dans toute la France, en ligne ou en présentiel. Retrouvez le programme complet en cliquant ici.

*Enquête OpinionWay menée du 10 au 17 janvier 2022 auprès de 1015 personnes, âgées de 18 ans à 65 ans. Questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI et selon la méthode des quotas, au regard des critères de région et de CSP. Au sein de cet échantillon national représentatif des parents d’enfants entre 6 mois et 10 ans, 30% étaient âgés de moins de 35 ans et 70% de 35-64 ans