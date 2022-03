Sommeil : pourquoi dort-on moins en vieillissant ?

A mesure que nous avançons dans la vie, notre sommeil évolue. Pourquoi les personnes âgées peinent à passer des nuits complètes et réparatrices ?

Lorsque nous vieillissons, notre sommeil change, tant dans sa durée que dans sa rythmicité. Qu’est-ce que cela signifie ?

A partir de 50 ans, notre sommeil devient plus léger, nous nous réveillons plus facilement la nuit. Notre horloge biologique se modifie avec l’âge, et devient plus matinale. Chez certains cette tendance est exagérée, et l’endormissement survient très tôt le soir vers 21 heures ou 21 heures 30… Les besoins de sommeil étant identiques, voire un peu diminués, le réveil se produit également très tôt. Il peut survenir dès 4 ou 5 heures du matin ! Ainsi, le besoin de faire une sieste se fait-il ressentir… au détriment du sommeil nocturne.

De plus, lorsque nous vieillissons, nos nuits sont toujours marquées par une succession de cycles de sommeil d’environ 90 minutes. Mais les phases de sommeil léger sont plus nombreuses, au détriment des phases de sommeil profond. Par ailleurs, nous sommes plus sensibles aux bruits, au froid ou à la chaleur, qui ont tendance à nous tirer des bras de Morphée.

Un manque de lumière

Par ailleurs, d’autres facteurs sont susceptibles de modifier la qualité et la quantité de sommeil : certaines maladies, la prise de médicaments, des modifications du rythme de vie… Ainsi, une personne âgée peut être moins exposée à la lumière naturelle : la cataracte par exemple diminue le passage de la lumière vers la rétine. Ou bien encore certaines douleurs peuvent limiter les sorties.

Or c’est cette lumière qui nous donne un signal fondamental pour caler nos rythmes de sommeil sur l’horaire social et nous aider à dormir durant la nuit. Sans oublier qu’avec l’âge, on a tendance à moins bouger. Ce qui impactera nécessairement le sommeil.

Comment retrouver le sommeil ?

Certains comportements peuvent vous aider à mieux dormir :

Restez actifs dès le matin ;

Levez-vous à des horaires réguliers ;

Prenez vos repas à des heures régulières ;

Exposez-vous à la lumière naturelle le matin ;

Si vous le pouvez, sortez dans la journée ;

Bien entendu, évitez les excitants comme le café…

Et discutez avec votre médecin de vos médicaments. Certains peuvent induire des troubles du sommeil.

A noter : Le ronflement augmente avec l’âge, surtout chez la femme après la ménopause. Ce qui peut perturber le sommeil du ronfleur… mais aussi de son conjoint.