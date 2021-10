Sommeil : pourquoi faut-il éviter le sport avant de dormir ?

Faire du sport avant de vous coucher vous aidera-t-il à dormir d’un sommeil de plomb ? Pas sûr d’après les résultats d’une méta-analyse récente menée par des chercheurs américains. Préférez les séances de début de soirée pour une nuit tranquille.

Qu’il s’agisse d’un footing ou d’une séance de natation, le sport ne devrait pas être pratiqué juste avant de dormir. Pourquoi ? Une nouvelle méta-analyse réalisée par des chercheurs de l’Université Concordia révèle que les séances d’entraînement physique intenses avant de se coucher ne garantissent pas nécessairement un sommeil réparateur.

En effet, les données de 15 études ont été consultées par les scientifiques afin de déterminer l’effet d’une seule séance d’exercice intense sur les adultes en bonne santé, jeunes et d’âge moyen, dans les heures précédant leur sommeil. Résultat donc, « notre analyse révèle que lorsque l’exercice se termine deux heures avant le coucher, il y a des avantages en matière de qualité du sommeil, notamment la facilitation de la phase initiale du sommeil et l’augmentation de la durée du sommeil », explique Emmanuel Frimpong. « En revanche, lorsque l’exercice se termine moins de deux heures avant de se mettre au lit, cela a une incidence négative sur la qualité du sommeil. Les participants mettent davantage de temps à s’endormir et la durée du sommeil diminue. »

Concrètement, et si vous ne souffrez d’aucun trouble du sommeil au préalable, optez donc pour des exercices effectués en début de soirée. Pensez également à « adopter des stratégies d’hygiène du sommeil, comme prendre une douche entre la fin de la séance d’exercice et l’heure du coucher et éviter les repas lourds ou de boire beaucoup d’eau avant d’aller dormir », concluent les auteurs.