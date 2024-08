Souffrir de migraine n’augmenterait pas le risque de maladie de Parkinson

Une étude publiée dans la revue l'American Academy of Neurology apporte un éclairage nouveau sur le lien entre la migraine et la maladie de Parkinson chez les femmes. Contrairement aux recherches antérieures, cette étude n'a trouvé aucune corrélation entre ces deux affections.

Voilà qui devrait rassurer les femmes souffrant de migraines. Alors que différents travaux ont déjà évoqué un possible lien entre cette maladie chronique et la maladie de Parkinson, des chercheurs allemands se veulent plus mesurés.

Ces scientifiques de l’Université de Berlin ont suivi 39 312 femmes sur une période moyenne de 22 ans. Parmi elles, 7 321 participantes avaient déclaré souffrir ou avoir souffert de migraines au début de l’étude. Au terme de la période d’observation, 685 cas de maladie de Parkinson ont été recensés.

La migraine, seconde maladie invalidante au monde

Parmi ces personnes, 128 étaient migraineuses et 557 ne l’avaient jamais été. Après avoir ajusté d’autres facteurs qui pourraient agir sur le risque de développer la maladie de Parkinson tels que l’âge, l’activité physique, la consommation d’alcool et le tabagisme, les chercheurs ont constaté que les personnes souffrant de migraine n’étaient pas plus susceptibles de développer la maladie de Parkinson que celles qui n’en souffraient pas.Rappelons que la migraine est classée comme la seconde maladie invalidante au monde selon l’Organisation mondiale de la Santé et qu’elle touche un Français sur six. Une crise de migraine se caractérise par des céphalées qui se répètent et qui durent plusieurs heures voire plusieurs jours. Elle associe un mal de tête – souvent unilatéral – avec des nausées, des vomissements, une sensibilité à la lumière (photophobie) et/ou au bruit. Ce qui, bien évidemment provoque des gênes quotidiennes, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle.