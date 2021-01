Comment estomper vos cernes ?

Avec l’âge, mais aussi le mode de vie – tabac, alcool, stress… - vos yeux semblent fatigués, vos cernes se creusent. Voici quelques conseils pour adoucir votre regard et lisser vos poches sous les yeux.

– Le repos naturellement, est primordial. Pour éviter la formation et surtout l’installation à long terme de cernes sous vos yeux, dormez ! Le manque de sommeil est en effet l’une des causes principales de ces ombres disgracieuses et violacées qui ‘ornent’ vos paupières inférieures. Elles sont provoquées par une pigmentation du revêtement cutané. Même conseil pour éviter les poches boursouflées, qui s’apparentent à un œdème des paupières inférieures. Ces saillies de tissu adipeux sont formées d’amas graisseux plus ou moins gorgés d’eau. Pour les réduire, reposez-vous donc autant que vous le pouvez ;

– Poches et cernes sont déjà là ? Il ne manque pas de sérums anticernes et anti-poches dans le commerce. Difficile de faire son choix. L’idéal est de tester les différentes formules, sans pour autant espérer de miracle. Malgré tout, certains produits pourront vous apporter une réelle amélioration. Souvent à base de plantes, leur effet décongestionnant est agréable et relaxant. Pensez par exemple aux produits à base de bleuet ;

– Vous pouvez également prendre exemple sur nos grand-mères, et fabriquer vos propres sérums maison. Placez sur vos yeux, des sachets de thé noir ou vert froids et humides. Laissez-les pendant un quart d’heure, et profitez-en pour vous délasser. Vous pouvez aussi imprégner des disques de coton d’une infusion froide de fleurs de camomille ou de graines de fenouil. Des tranches fines de concombre ou de pommes de terre auront également un effet bénéfique. A défaut d’être miraculeux, ces soins sont très rafraîchissants ;

– Bien sûr, le maquillage vous permettra de camoufler vos poches et vos cernes. Choisissez des produits aux teintes naturelles, proches de votre carnation. Appliquez votre anticerne du bout des doigts. Estompez et étirez doucement la matière sur le haut de la joue et le côté des yeux. Vous éviterez ainsi une marque entre vos cernes – justement ! – et le reste de votre teint. Ensuite, appliquez votre fond de teint ou votre crème colorée. Finissez avec un nuage de poudre sur l’ensemble ;

– Enfin ne négligez jamais le démaquillage. Evidemment, il débarrassera vos paupières et votre peau en général du fond de teint et autres ombres. Il vous permettra aussi, d’éliminer les résidus de pollution et de saletés accumulés tout au long de la journée. Procédez tout en douceur… Passez un coton plat imbibé de votre démaquillant, très délicatement sur vos yeux et vos paupières. Moins agressées, celles-ci auront moins tendance à gonfler.