Le sport à la maison en 8 accessoires !

Vous souhaitez aménager votre propre salle de sport à la maison ? Inutile d’investir dans du matériel coûteux. Il vous suffira de cibler une poignée d’accessoires simples d’utilisation. Et diablement efficaces pour tonifier et renforcer vos muscles.

Un tapis de sol épais (au moins 2 centimètres) représente un indispensable de l’entraînement. Il vous permettra d’être confortablement installé pour effectuer vos exercices (abdominaux, pompes, crunch, étirements…). Choisissez-en un sur lequel vous pouvez maintenir la position à genoux, sans douleur…

Ajoutez-y un ballon suisse… D’un diamètre variant de 45 à 75 cm, le swiss ball est idéal pour la remise en forme, la préparation physique ou le renforcement musculaire. De quelle façon ? En essayant de maintenir l’équilibre malgré l’instabilité du ballon. De quoi travailler les abdominaux, les dorsaux ou le gainage.

Il existe également des roulettes – appelées aussi wheels, selon les marques – qui vous permettront d’entretenir vos abdominaux et de vous gainer de façon simple et efficace. En position à genou, placez la roulette devant vos cuisses, puis allongez progressivement vos bras tout en gardant le dos le plus droit possible, avant de revenir en position initiale.

Haltères ou kettlebells ?

Les haltères elles, sont davantage destinées aux exercices de renforcement musculaire. Si vous manquez de place ou si vous souhaitez varier les plaisirs, utilisez des bandes élastiques. De quoi cibler les fessiers, les biceps, les épaules, les pectoraux, les cuisses etc. Les possibilités sont multiples, selon la résistance choisie. Et pour compléter la panoplie ‘muscles’, portez également votre choix sur des kettlebells, sortes d’haltères avec une poignée. Très tendances dans les salles pour développer l’explosivité, la puissance et la force musculaire sans forcément prendre de la masse.

Voilà donc de quoi réaliser une séance variée ou compléter une session d’endurance, qu’il s’agisse de course à pied, de vélo ou de natation. Et pour faire le cardio à la maison, offrez-vous une… corde à sauter ! A condition quand même de prendre le temps de vous échauffer quelques minutes, notamment au niveau des chevilles et des genoux.

Le step, brûleur de calories !

Même conseil d’ailleurs si vous vous procurez un stepper. Sur fond de musique entraînante, cette marche d’escalier de 15 à 20 cm de hauteur vous fera brûler un maximum de calories en peu de temps ! Idéale également pour travailler la coordination gauche-droite ou bras-jambe.