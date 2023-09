Sport de combat : lequel choisir ?

Judo, boxe, karaté, lutte et encore escrime… En cette rentrée, vous êtes tenté par la pratique d’un sport de combat ou autre art martial ? Une excellente idée tant ces disciplines comportent une variété de bienfaits pour la santé. Encore faut-il opter pour celle qui vous conviendra le mieux. Pas simple.

La rentrée apparaît propice au changement. Sportif, par exemple ! Si vous souhaitez pratiquer un sport de combat, n’hésitez pas à franchir la porte d’une association sportive de votre quartier ou de votre ville. Vous n’avez pas d’idée arrêtée sur la discipline ? Echangez avec des éducateurs. Le panel est en effet potentiellement large. Illustrations.

La boxe offre de nombreux avantages. Sur le plan physique tout d’abord, avec la possibilité de brûler des calories et d’améliorer son ‘cardio’. Mais pas seulement. Elle boostera également tonicité, coordination, équilibre tout en permettant un renforcement musculaire. Sur le plan mental, elle apparaît souvent décrite comme un défouloir. De quoi éloigner stress et tensions inhérents à une journée ou une semaine difficile.

Respect de l’adversaire

Le judo permet « de développer la motricité des enfants et véhicule également des valeurs éducatives », rapporte le ministère des Sports. Souplesse, art du déplacement et de l’esquive, capacité à déséquilibrer son adversaire : il est finalement peu question de force pure. « Comme pour tout art martial, la pratique du judo s’accompagne d’un mode de vie basé sur l’équilibre entre le corps et l’esprit, sur le principe du respect : celui des autres avant tout, partenaires et adversaires », explique la Fédération française de Judo (FFR). Avantage : cet art martial est accessible aux enfants, dès 4 ans. Au même titre d’ailleurs que le karaté, exécution simultanée de différentes techniques de poings et de jambes.

L’escrime – qui est bien une discipline de combat puisqu’elle consiste à toucher un adversaire avec la pointe ou le tranchant d’une arme blanche – peut aussi se pratiquer dès le plus jeune âge, comme il est possible de démarrer sur le tard, en loisirs. A l’image de la boxe, du judo ou du karaté, il est aussi beaucoup question de souplesse, de coordination, de vivacité et encore de stratégie. Sans oublier bien sûr l’aspect ‘cardio’.

Et la lutte ? Il s’agit d’« un sport de préhension qui permet de développer de nombreuses compétences et capacités comme la motricité, la coordination, la souplesse, la tonicité, le contrôle de soi et des autres ainsi que le repère de son corps dans l’espace », décrit le ministère des sports sur son site Internet.

Autant de pratiques qui exigent, donc, de la concentration certes mais qui permettent aussi de se défouler, de puiser dans ses ressources et de s’exposer à l’adversité. Dans le respect de l’autre comme des règles du jeu.