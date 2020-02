Le Dr Alexandre Feltz est un convaincu de la première heure. Depuis plus de 10 ans, ce médecin généraliste et élu strasbourgeois se démène pour promouvoir le sport-santé au rang de médicament à part entière. Dans un Manifeste pour le mouvement, il revient sur la courte histoire du sport-santé en France. Et celle qu’il reste à écrire.

« C’est désormais un fait prouvé scientifiquement : le sport-santé constitue un médicament. Autant en prévention, qu’en soins », nous explique le Dr Alexandre Feltz. Lui, en est convaincu depuis longtemps. Adjoint à la santé publique et environnementale, à la mairie de Strasbourg (Bas-Rhin), il fut l’un des premiers à relier les politiques de santé publique et de sport à l’échelle d’une ville. A travers par exemple, le développement d’un réseau cyclable, utilisé ensuite comme dispositif de sport-santé, à disposition de certains malades chroniques.

Une histoire récente

Dans Sport-santé sur ordonnance – Manifeste pour le mouvement, le médecin revient sur l’histoire scientifique et politique du sport-santé. Une histoire très récente dont le point d’orgue fut le décret du 31 décembre 2016, relatif à la prescription d’activité physique adaptée, par un médecin. Une avancée certes mais aussi une « déception » pour le Dr Feltz. « Nous espérions un mode d’organisation et de financement national… ». Trois ans plus tard, cette phrase reste d’actualité. Certes, les Maisons de Sport-santé prennent leur essor, mais selon des initiatives et des modes de financement liés à des volontés politiques locales.

Cet ouvrage revient enfin sur le déroulement d’une consultation de sport-santé et donne la parole aux patients qui ont bénéficié de prescriptions d’activité physique adaptée (APA). Avant de conclure sur les contours d’une « ville sport-santé : une cité qui privilégierait le vélo et la marche comme modes de déplacement, qui « ferait la place au vert » et encore qui faciliterait l’accès à ses équipements sportifs.