Yoga, sophrologie, méditation, auto-hypnose… Il existe des dizaines d’approches bien connues pour tenter d’agir sur votre niveau de stress. Mais avant de vous plonger dans une nouvelle discipline ou autre approche ‘zen’, quelques conseils simples à appliquer peuvent vous être utiles. Prêt-e à essayer ?

Le stress est défini par « une agression de l’organisme par un agent physique, psychique ou émotionnel, entraînant un déséquilibre qui doit être compensé par un travail d’adaptation ». Cette réponse au stress revêt en fait deux visages : l’un positif lorsque ce stress mobilise toutes nos énergies pour nous concentrer sur une tâche et la surmonter. L’autre plus négatif quand le problème en question tend à nous accabler, avec cette impression qu’il est impossible à surmonter.

Le stress se ressent physiquement : transpiration, accélération du rythme cardiaque, tensions musculaires. S’il perdure, des maux de têtes peuvent apparaître et bien sûr des troubles du sommeil. Le stress peut agir aussi en affaiblissant nos défenses immunitaires, ouvrant largement la porte aux virus et autres bactéries…

S’il n’existe pas de méthode unique pour le gérer, quelques conseils pratiques, susceptibles d’être mis en place sans attendre, peuvent vous permettre de mieux appréhender une période difficile. Et ainsi empêcher ce stress de gagner en consistance.

Cernez le problème. En premier lieu, il s’agit de bien identifier l’origine du stress. Ce qui peut être simple lorsqu’il s’agit d’une difficulté professionnelle par exemple, ou d’un conflit. Mais plus compliqué quand un problème apparent en cache un autre sous-jacent et plus sérieux.

En parler. Plutôt que de tout garder pour vous, parlez de votre stress à vos proches, famille ou amis. Un : le fait de libérer votre parole peut vous aider à mieux vous sentir. Deux : ne sous-estimez pas leur capacité à vous aider et à trouver les ressources pour vous faire passer un cap. Bien sûr, vous pouvez aussi vous confier à un professionnel de santé, comme votre médecin.

Stop ! Un bon moyen de réduire son stress est aussi de se simplifier la vie. En commençant par savoir dire… non ! De quoi vous éviter quelques surcharges de travail ou autres activités qui vous pèsent. A condition bien sûr d’avoir bien identifié ces dernières, au préalable.

Du plaisir. Dans le même ordre d’idées, concentrez-vous ensuite sur les activités, disciplines et autres moments que vous appréciez. Il peut s’agir de pratiquer votre sport préféré. Le fait de bouger permet à la fois de diminuer le stress et d’améliorer votre humeur. Le plus important étant de prendre du plaisir. Vous préférez vous plonger dans un livre, aller vous balader en forêt, regarder un film ? Faites !

Consultez. Comme le soulignent les représentants de l’Ordre des psychologues du Québec, « certaines situations demandent une aide plus importante ». Exemple ? « Lorsque la position de détresse dans laquelle vous vous trouvez ne s’améliore pas, que les ressources autour de vous se révèlent insuffisantes, que les épreuves rencontrées vous empêchent d’accomplir votre travail et affectent votre vie personnelle ». Pour avoir des contacts de professionnels, sollicitez votre entourage ou votre médecin traitant.