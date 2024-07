Stress post-traumatique : quel impact sur la santé mentale des victimes et des témoins ?

Lorsque l’on échappe de peu à la mort, comme ce fut le cas pour le candidat à la présidentielle américaine Donald Trump le 13 juillet dernier, à un attentat ou que l’on vit un évènement traumatisant, des troubles du stress post-traumatique peuvent apparaître. Victimes mais aussi témoins sont concernés.

Le concept de troubles de stress post-traumatique (TSPT), tel qu’’on les connaît aujourd’hui, a été défini en 1980 à la suite des effets dévastateurs observés parmi les vétérans américains de la guerre du Vietnam. Ils peuvent affecter ceux qui ont vécu des événements traumatisants tels que des combats, agressions, catastrophes naturelles, prises d’otages, annonce d’une mort violente ou inattendue ou qui ont été témoins d’accidents graves. Toutes ces personnes ont en commun d’avoir vécu ces événements comme des sources de stress intense ou de terreur, se sentant impuissantes face à la situation.

En France, des enquêtes réalisées avec l’Inserm ont évalué les conséquences des attentats de janvier 2015 (Charlie Hebdo, Hyper Casher, Montrouge, Dammartin-en-Goële). 6 à 18 mois après, 18 % des témoins présentaient des symptômes de stress post-traumatique, avec une prévalence allant de 3 % parmi ceux présents à proximité et jusqu’à 31 % chez ceux directement menacés (enquêtes IMPACT). 3 % des intervenants (policiers, soignants, etc.) étaient aussi affectés par des troubles anxieux et dépressifs.

Une mémoire qui dysfonctionne

L’état de stress post-traumatique est un dysfonctionnement, une distorsion de la mémoire, comme le rappelle Francis Eustache (neuropsychologue, Inserm-EPHE)*. Il explique : certains aspects de l’événement traumatisant sont mal encodés dans la mémoire, ce qui peut ressembler à de l’amnésie. Cela peut entraîner des troubles de mémoire ultérieurs. De plus, l’état de stress traumatique peut provoquer une forme d’hypermnésie (retour involontaire et intense de souvenirs, dans ce cas traumatisants) : des pensées et des images intrusives s’imposent à l’individu. Ces images donnent l’impression d’être vécues au présent par le sujet.

A quoi reconnaît-on un trouble du stress post-traumatique ?

Le diagnostic associe reviviscence, évitement et activité neurovégétative. Qu’est-ce que cela signifie ?

les personnes revivent les événements traumatiques par des flashbacks, des intrusions d’images ou de pensées, des cauchemars récurrents, et une hypersensibilité aux stimuli associés au traumatisme (son, odeurs…). Cela s’accompagne de réactions physiques comme des sueurs, une pâleur, une accélération du rythme cardiaque, etc.

Les personnes évitent tout ce qui rappelle le traumatisme (pensées, discussions…) pour éviter la douleur émotionnelle. Ils tentent souvent en vain de supprimer les pensées intrusives liées au trauma. Or ces tentatives renforcent leur anxiété initiale.

Les personnes présentent souvent des troubles de l’humeur, une diminution de la réactivité émotionnelle et de l’intérêt pour les activités habituelles. Elles peuvent aussi développer des signes d’activité neurovégétative : une hypervigilance, une irritabilité, des problèmes de concentration et des troubles du sommeil.

20 % des personnes développent une forme chronique

La majorité des personnes se rétablissent dans les trois mois suivant l’événement, mais 20 % développent une forme chronique du syndrome. Les facteurs favorisants peuvent être préexistants tels que les expériences douloureuses antérieures, la sensibilité à la peur, la personnalité, l’état de santé physique et mentale. Des facteurs génétiques ou épigénétiques (qui modulent l’expression des gènes) peuvent influencer la plasticité du cerveau en réorganisant les connexions et les réseaux neuronaux. L’événement traumatique lui-même entre en jeu (sévérité, impact émotionnel, conséquences physiques), ainsi que le contexte post-traumatique (soutien psychologique, social et familial, présence de stress ou de douleurs chroniques).

L’efficacité des médicaments, notamment des inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine, dans le traitement des troubles psychotraumatiques est reconnue. Toutefois, il doit toujours être combiné à une psychothérapie. Parmi les approches efficaces, on trouve les thérapies comportementales et cognitives (TCC), l’EMDR (Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires), les psychothérapies psychodynamiques notamment.