Sur la route des vacances avec Bébé

Les vacances approchent et peut-être allez-vous voyager en voiture avec un nourrisson. Dans ce cas soyez prudent. Le coup de chaleur et la déshydratation sont des dangers insidieux.

En voiture ou à la maison, les nourrissons n’ont pas la même résistance que nous en matière de chaleur. N’oublions pas non plus qu’ils ne possèdent pas encore les éléments de communication pour indiquer qu’ils ont chaud ou qu’ils ont soif.

S’il est soumis à de fortes chaleurs dans l’atmosphère confinée de la voiture, en quelques dizaines de minutes, le bébé peut être victime d’une déshydratation grave. Si grave qu’elle peut être mortelle.

Pour réduire sa température il fait comme nous : il transpire et donc élimine de l’eau. Mais très vite, il cesse de transpirer et de mouiller ses couches, sa peau devient brûlante, il tombe dans un état de somnolence. Et si ses réserves en eau ne sont pas reconstituées rapidement, il risque de convulser. Dans ce cas, transportez-le immédiatement à l’hôpital où il sera perfusé en urgence, pour le réhydrater.

Pour ne pas en arriver là, quelques précautions simples suffisent. La plus évidente, c’est bien sûr de voyager « à la fraîche ». Soit de nuit, soit avant 10 heures ou après 16 heures. Habillez-le de façon légère. Ouvrez légèrement les fenêtres de la voiture pour assurer un bon renouvellement de l’air ambiant et pensez à lui proposer régulièrement un biberon d’eau. S’il a soif – ce qui est un premier signe de déshydratation – il se précipitera dessus. Dans le cas contraire, n’hésitez pas à le lui proposer à nouveau une demi-heure plus tard. En tout état de cause, n’ayez pas peur qu’il boive trop. Au pire, il mouillera ses couches davantage que d’habitude, c’est tout…

A noter : si vous mettez la clim’, ne la tournez pas directement vers votre enfant. Conservez une différence modérée entre la température extérieure et intérieure (4 à 5 °C maximum).