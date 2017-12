Surpoids et obésité : qui sont les jeunes les plus exposés ?

La masse pondérale des enfants est corrélée au poids de naissance et au niveau de vie. Selon un rapport de la Drees publié ce mercredi 20 décembre, les nouveau-nés de plus de 4 kilogrammes et les petits évoluant dans des milieux précaires sont les plus exposés au risque de surpoids et d’obésité au fil de leur croissance.

Au total, 20% des nourrissons qui pèsent plus de 4 kilogrammes à la naissance sont en surcharge pondérale à l’âge de 5-6 ans. Contre 8% chez les nouveau-nés ne dépassant pas les 2,5 kilogrammes. De la même façon, l’incidence du sous-poids est supérieure chez les enfants pesant moins de 2,5 kilogrammes à la naissance : 12% contre 2% chez les gros bébés. Des chiffres publiés par la Drees ce 20 décembre 2017. Ce lien de cause à effet perdure jusqu’à l’adolescence. En effet, « un enfant sur deux en surpoids à 5-6 ans est en excès pondéral en classe de troisième, contre 11 % des adolescents qui étaient de corpulence normale à cet âge ».

Le poids du niveau de vie

Mais avant même l’entrée dans l’adolescence, un autre facteur entre en ligne de compte. Le niveau vie influe nettement sur la qualité nutritionnelle et la propension à la sédentarité. Ainsi, « alors que les gros bébés sont plus nombreux chez les cadres que chez les ouvriers (8 % contre 6 %), la surcharge pondérale à 5-6 ans concerne davantage les enfants d’ouvriers que de cadres (16 % contre 7 %) ». Et « comparé à tous les groupes sociaux, les enfants de cadres sortent plus fréquemment de l’obésité entre 6 et 15 ans. Les habitudes de vie favorisant le surpoids sont, en effet, plus répandues chez les ouvriers ».

A noter : chez les enfants nés en 2007, les petits poids et les gros poids représentent chacun 7% des poids de naissance répertoriés.