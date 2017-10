Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 4,7 milliards de personnes, soit 63% de la population mondiale, sont couvertes par au moins une mesure globale de lutte antitabac. Elles n’étaient qu’un milliard en 2007 ! A la clef selon l’agence onusienne, des millions de vies sauvées.

Aujourd’hui, 4,7 milliards de personnes sont protégées par au moins une mesure relative à la lutte contre le tabac figurant dans la Convention-cadre de l’OMS. « C’est l’intensification de l’action par les gouvernements pour appliquer les mesures phares de la Convention-cadre qui a permis ce progrès », détaille l’agence. Parmi les mesures, citons l’augmentation des taxes, les aides au sevrage tabagique, la mise en place des paquets neutres.

En finir avec le commerce illicite de tabac

Mais, selon le nouveau rapport de l’OMS, l’industrie du tabac continue d’entraver les efforts des gouvernements pour appliquer pleinement les interventions qui sauvent des vies. « Dans le monde entier, ceux-ci ne doivent pas perdre de temps pour intégrer toutes les dispositions de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac dans leurs programmes et politiques nationaux», a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « Ils doivent aussi prendre des mesures autoritaires contre le commerce illicite du tabac, qui exacerbe l’épidémie mondiale de tabagisme et les conséquences aux niveaux sanitaire et socioéconomique. »

Le Dr Tedros ajoute : « en travaillant ensemble, les pays peuvent éviter que, chaque année, des millions de personnes meurent de maladies liées au tabagisme et ainsi économiser des milliards de dollars par an en dépenses de santé et en perte de productivité ».

A noter : Avec plus de 7 millions de morts par an, la consommation de tabac est la première cause évitable de mortalité dans le monde.