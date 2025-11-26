Téléphone portable et risque de cancer : « pas de lien de cause à effet », selon l’Anses

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) publie ce 26 novembre une actualisation de son expertise sur les effets des ondes radiofréquences, en se concentrant particulièrement sur la question du risque de cancer. Sa conclusion est claire : aucun lien de cause à effet n'est établi.

Existe-t-il un lien de cause à effet entre l’exposition aux ondes radiofréquences (des téléphones portables) et un risque de cancer ? Cette question est débattue depuis des années et l’Anses apporte aujourd’hui de nouveaux éléments de réponse.

Depuis ses évaluations en 2013 puis en 2016, près d’un millier d’études scientifiques ont été publiées, enrichissant les connaissances sur ce sujet.

Parmi cette masse d’informations, environ 250 articles ont été retenus par l’Agence pour leur pertinence et la rigueur de leurs protocoles expérimentaux. La méthodologie d’analyse s’appuie sur les principes établis par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).

Résultat : « les études épidémiologiques n’apportent pas d’éléments probants sur l’apparition de cancers chez l’humain, précise l’Anses. Ainsi, la prise en compte de l’ensemble de ces nouvelles connaissances, associées aux précédentes données scientifiques, conduit à ne pas établir de lien de cause à effet entre l’exposition aux ondes et l’apparition de cancers. »

Rester vigilant…

Le contexte de cette expertise est celui d’une utilisation massive des technologies sans fil : 98 % des Français âgés de 12 ans et plus possèdent un téléphone mobile en 2025, dont 91 % un smartphone. Les pratiques évoluent également, avec une diminution de l’usage vocal traditionnel au profit du haut-parleur ou d’oreillettes.

Cette évolution des usages, associée aux développements technologiques comme la 5G et la densification du réseau d’antennes, entraîne des modifications dans l’exposition aux ondes, justifiant selon l’Anses « une vigilance continue et un suivi régulier des niveaux d’exposition réels des populations. »

L’Anses réaffirme ses recommandations en faveur d’un usage raisonné des technologies sans fil, en particulier pour les enfants :

privilégier un usage modéré du téléphone mobile ;

privilégier les connexions de bonne qualité, notamment en Wi-Fi plutôt que les réseaux mobiles en intérieur.