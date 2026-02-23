Tension artérielle : que se passe-t-il quand on réduit le sel pendant une semaine ?

Le sel est omniprésent dans notre alimentation quotidienne, souvent en quantités bien supérieures aux recommandations des experts de santé. Mais que se passerait-il si vous réduisiez drastiquement votre consommation de sel pendant seulement une semaine ?

La consommation excessive de sel a des effets néfastes sur la santé. Elle peut augmenter la pression artérielle et le risque d’accident cardio-vasculaire. Elle contribue également à renforcer le risque de rétention d’eau ou d’ostéoporose. En France, cette consommation atteint (et dépasse) fréquemment 10 g par adulte. Mais selon la Fédération française de cardiologie, « si l’on diminuait la consommation de sel à 6 g/jour, on estime qu’environ 35 000 décès par un AVC ou une maladie cardio-vasculaire seraient évités chaque année ».

Et les effets ne se feraient pas attendre, comme en témoigne cette étude datant de 2023 et relayée par l’American Heart Association. Selon les auteurs, réduire significativement sa consommation de sel, même pendant une période aussi courte qu’une semaine, peut faire chuter la pression artérielle de façon remarquable.

Une pression systolique abaissée de 75 %

Cette recherche menée au sein de l’Université Vanderbilt (Nashville, Etats-Unis) a inclus plus de 200 adultes âgés de 50 à 75 ans. Ces derniers ont été répartis en deux groupes : l’un suivant un régime riche en sodium (2 200 mg ajoutés à leur alimentation quotidienne habituelle), l’autre un régime pauvre en sodium (500 mg par jour), pendant une semaine. Ils ont ensuite alterné les deux régimes pendant une semaine. La pression artérielle des participants a été mesurée sur 24 heures le dernier jour de chaque régime. Les résultats ont montré qu’une seule semaine de régime pauvre en sodium réduisait significativement la pression artérielle systolique chez près de 75 % des adultes.

Pour les auteurs, « cette réduction de la pression artérielle systolique est comparable à celle obtenue avec un traitement antihypertenseur de première intention couramment prescrit ».

Une découverte particulièrement encourageante de cette étude est que la réduction du sel a été efficace chez tous les participants, qu’ils aient une pression artérielle normale, une hypertension traitée ou une hypertension non traitée.

Comment réduire sa consommation de sel ?

Un message qui ne doit pas faire oublier qu’il peut être difficile de réduire sa consommation de sel. La majeure partie du sel que nous consommons étant déjà présente – souvent de façon cachée – dans de nombreux aliments que nous achetons. Voici donc quelques conseils pratiques :

lisez les étiquettes : de nombreux aliments transformés contiennent des quantités surprenantes de sel. Cherchez par exemple la mention « sans sel ajouté » ;

: de nombreux aliments transformés contiennent des quantités surprenantes de sel. Cherchez par exemple la mention « sans sel ajouté » ; privilégiez les aliments frais : fruits, légumes, viandes et poissons non transformés ;

: fruits, légumes, viandes et poissons non transformés ; réduisez progressivement : votre palais s’adaptera et vous apprécierez davantage les saveurs naturelles des aliments ;

: votre palais s’adaptera et vous apprécierez davantage les saveurs naturelles des aliments ; utilisez des épices et des herbes pour rehausser le goût de vos plats sans ajouter de sel ;

pour rehausser le goût de vos plats sans ajouter de sel ; limitez les aliments notoirement riches en sel : charcuterie, fromages, plats préparés, soupes en brique, chips…