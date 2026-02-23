Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 346 articles

Tension artérielle : que se passe-t-il quand on réduit le sel pendant une semaine ?

23 février 2026

Le sel est omniprésent dans notre alimentation quotidienne, souvent en quantités bien supérieures aux recommandations des experts de santé. Mais que se passerait-il si vous réduisiez drastiquement votre consommation de sel pendant seulement une semaine ?

La consommation excessive de sel a des effets néfastes sur la santé. Elle peut augmenter la pression artérielle et le risque d’accident cardio-vasculaire. Elle contribue également à renforcer le risque de rétention d’eau ou d’ostéoporose. En France, cette consommation atteint (et dépasse) fréquemment 10 g par adulte. Mais selon la Fédération française de cardiologie, « si l’on diminuait la consommation de sel à 6 g/jour, on estime qu’environ 35 000 décès par un AVC ou une maladie cardio-vasculaire seraient évités chaque année ».

Et les effets ne se feraient pas attendre, comme en témoigne cette étude datant de 2023 et relayée par l’American Heart Association. Selon les auteurs, réduire significativement sa consommation de sel, même pendant une période aussi courte qu’une semaine, peut faire chuter la pression artérielle de façon remarquable.

Une pression systolique abaissée de 75 %

Cette recherche menée au sein de l’Université Vanderbilt (Nashville, Etats-Unis) a inclus plus de 200 adultes âgés de 50 à 75 ans. Ces derniers ont été répartis en deux groupes : l’un suivant un régime riche en sodium (2 200 mg ajoutés à leur alimentation quotidienne habituelle), l’autre un régime pauvre en sodium (500 mg par jour), pendant une semaine. Ils ont ensuite alterné les deux régimes pendant une semaine. La pression artérielle des participants a été mesurée sur 24 heures le dernier jour de chaque régime. Les résultats ont montré qu’une seule semaine de régime pauvre en sodium réduisait significativement la pression artérielle systolique chez près de 75 % des adultes. 

Pour les auteurs, « cette réduction de la pression artérielle systolique est comparable à celle obtenue avec un traitement antihypertenseur de première intention couramment prescrit ».

Une découverte particulièrement encourageante de cette étude est que la réduction du sel a été efficace chez tous les participants, qu’ils aient une pression artérielle normale, une hypertension traitée ou une hypertension non traitée.

Comment réduire sa consommation de sel ?

Un message qui ne doit pas faire oublier qu’il peut être difficile de réduire sa consommation de sel. La majeure partie du sel que nous consommons étant déjà présente – souvent de façon cachée – dans de nombreux aliments que nous achetons. Voici donc quelques conseils pratiques :

  • lisez les étiquettes : de nombreux aliments transformés contiennent des quantités surprenantes de sel. Cherchez par exemple la mention « sans sel ajouté » ;
  • privilégiez les aliments frais : fruits, légumes, viandes et poissons non transformés ;
  • réduisez progressivement : votre palais s’adaptera et vous apprécierez davantage les saveurs naturelles des aliments ;
  • utilisez des épices et des herbes pour rehausser le goût de vos plats sans ajouter de sel ;
  • limitez les aliments notoirement riches en sel : charcuterie, fromages, plats préparés, soupes en brique, chips…

  • Source : https://www.fedecardio.org/je-m-informe/reduire-sa-consommation-de-sel/ - https://newsroom.heart.org/news/reducing-sodium-intake-significantly-lowered-blood-pressure-in-as-little-as-one-week

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Grossesse : quand le stress maternel devient un risque réel de fausse couche
Lire la suite
Comment la chaleur impacte-t-elle le poids des bébés à la naissance ?
Lire la suite
Cancer : la santé mentale jouerait un rôle dans le risque de décès
Lire la suite
La cannelle peut-elle faire baisser la tension artérielle ?
Lire la suite
Vaccin universel : une réussite inattendue chez les souris !
Lire la suite
Tension artérielle : que se passe-t-il quand on réduit le sel pendant une semaine ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Assistance médicale à la procréation : comment construire sa parentalité après un don de gamète ?

SUIVANTE

Comment poursuivre mon allaitement avec une mastite ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils