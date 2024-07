Tour de France : 5 bonnes raisons de se mettre au vélo

Le cyclisme, bien plus qu'un simple loisir, est une activité physique complète qui offre une multitude de bienfaits pour votre santé physique et mentale. Le Tour de France 2024, qui s’est élancé ce 29 juin, est l’occasion de mettre en lumière ces vertus.

Un cœur en pleine forme

Le vélo est un exercice aérobie – il nécessite une consommation accrue d’oxygène sur une période prolongée – à faible impact. En clair, il s’agit d’une activité « portée » qui épargnera vos genoux. Mais ce n’est pas tout. Les principaux facteurs de risque de maladie cardiaque sont le manque d’exercice, le surpoids, le tabagisme et le diabète. Sans forcément aligner les kilomètres comme les coureurs du Tour de France, pratiquer régulièrement le vélo aidera à renforcer votre cœur, vos vaisseaux sanguins et vos poumons, contribuant à une meilleure santé cardiovasculaire en général.

Des muscles toniques et une souplesse accrue

Le vélo sollicite les muscles du bas du corps, notamment les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers, améliorant ainsi votre force et votre endurance. De plus, il favorise la flexibilité des jambes, des hanches et du tronc, vous permettant de bouger avec aisance et prévenir les blessures.

Un équilibre retrouvé

Maintenir votre équilibre sur un vélo, que ce soit sur route ou en salle, contribue à améliorer votre sens de l’équilibre, votre posture et votre coordination. Idéal pour prévenir le risque de chutes et de fractures.

Un esprit sain dans un corps sain

Comme de nombreuses activités, le cyclisme libère des endorphines, les “hormones du bonheur”, qui contribuent à réduire l’anxiété et la dépression. Profiter de l’air frais, du paysage et de la sensation de liberté offre un véritable moment de détente.

Idéal pour les personnes souffrant d’arthrose

Le vélo, grâce à son faible impact au sol, est une activité idéale pour les personnes souffrant d’arthrose. Il permet de lubrifier les articulations, de soulager la douleur et d’améliorer la mobilité.

Comment se remettre en selle ?

Trouvez le bon vélo et ajustez-le à votre taille. Cela vous permettra de rouler confortablement et d’éviter les douleurs.

Adoptez une bonne posture. Gardez les épaules relâchées, les poignets bien droits (ils supportent une partie du corps), les coudes légèrement pliés (trop tendus, ils subiraient trop d’impacts au niveau de l’articulation) et le menton baissé.

Commencez lentement et augmentez progressivement la durée et l’intensité de vos sorties.

Soyez prudent et respectez les règles de sécurité. Portez un casque, roulez sur les pistes cyclables et soyez attentif à votre environnement.