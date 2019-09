Tout savoir sur le yoga

Vous pratiquez le yoga et aimeriez en connaître davantage sur cette discipline millénaire ? Avant de vous exercer aux postures de l’arbre et du chien tête en bas, découvrez tous les mystères que recèle le yoga dans ce livre pédagogique et ludique à la fois.

Sous forme de bande dessinée contemporaine, la lecture du livre de Clémentine Erpicum et Cäät s’avère facile et agréable. Dans Les secrets du yoga, vous découvrirez par exemple à quoi servent les postures de yoga. Et la réponse n’est pas évidente puisque, comme l’expliquent les auteurs, « les postures telles que nous les pratiquons aujourd’hui se trouvent au confluent de plusieurs traditions ». Reste que depuis plusieurs millénaires déjà, les yogis en connaissaient les bienfaits physiques et énergétiques.

Mais les questions ne se limitent pas aux postures. Vous apprendrez également une foule d’informations sur les premiers yogis indiens ainsi que sur les yogis plus contemporains. Et chacun des chapitres répond à une question : Les chakras existent-ils ? Pourquoi les yogis mettent-ils la tête à l’envers ? Et qui a inventé les mantras ? Ou encore peut-on pratiquer le yoga quand on a ses règles ?

Les illustrations colorées souvent très amusantes permettent d’avancer dans la lecture, sans même s’en rendre compte. Un guide parfait pour comprendre d’où vient la salutation au soleil et décider de la meilleure manière d’adhérer à la pratique de cette discipline tellement tendance. Les secrets du yoga de Clémentine Erpicum et Cäät, éditions La Plage, 160 pages, 15,90 euros