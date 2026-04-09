Toux, essoufflement, fatigue à l’effort… 44 % des Français ressentent régulièrement un symptôme respiratoire

Les troubles respiratoires touchent près d'un Français sur deux, selon le nouveau baromètre « Regards sur le Souffle » publié par la Fondation du Souffle ce 9 avril. Et si les Français sont aujourd'hui mieux informés sur les risques qui pèsent sur leurs poumons, les bonnes habitudes, elles, tardent encore à s'installer.

74 % des Français se déclarent bien informés sur les risques respiratoires. Ils identifient mieux les grands ennemis du souffle : le tabac, la pollution extérieure, mais aussi — et c’est moins connu — la qualité de l’air intérieur. Poussières, fumées, produits ménagers, bougies parfumées… notre propre domicile peut se révéler un environnement bien moins sain qu’on ne l’imagine.

Pourtant, savoir ne suffit pas à changer les comportements. Certains gestes à risque restent très ancrés dans le quotidien, en particulier chez les jeunes adultes. Entre ce que l’on sait et ce que l’on fait, le fossé reste large.

Des symptômes trop banalisés

Près de deux Français sur trois (63 %) déclarent être exposés à au moins un irritant dans leur environnement quotidien. Les principales expositions concernent les poussières/particules fines/moisissures (42 %), la fumée de cigarette (37 %), la cigarette électronique (30 %), les produits chimiques (19 %) … Par ailleurs, l’utilisation de parfums d’intérieur (bougies, désodorisants) est fréquente, particulièrement chez les jeunes adultes (18-24 ans) et les catégories sociales moins favorisées.

Résultat : 44 % des Français déclarent ressentir au moins un symptôme respiratoire régulièrement. Les symptômes fréquents incluent fatigue à l’effort, toux régulière, essoufflement au repos, expectoration, sifflement, douleurs thoraciques.

Connaître les bons comportements

Le message phare de cette édition du baromètre « Regards sur le Souffle » : l’information ne suffit pas, il faut passer au réflexe. Car si certains gestes sont bien connus : ne pas fumer (97 %), aérer (95 %), pratiquer une activité physique régulière (95 %) … certaines mesures, comme contrôler son souffle ou limiter l’usage de parfums d’intérieur sont moins intégrées dans les réflexes quotidiens.

C’est pourquoi la Fondation du Souffle met à disposition des outils accessibles, conçus pour aider chacun à mieux repérer les signaux respiratoires et à agir plus tôt. Parmi eux, le Soufflotest, disponible en ligne, permet en quelques minutes de faire le point sur son souffle et d’obtenir des conseils pratiques. En 2025, plus de 50 000 personnes l’ont utilisé, soit 13 000 de plus qu’en 2024 — preuve qu’il existe une vraie demande pour ce type de démarche de prévention.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lesouffle.org