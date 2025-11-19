Traitement anti-obésité : l’ANSM s’attaque à la vente de produits illégaux

L’Agence nationale de Sécurité du médicament (ANSM) annonce ce 19 novembre prendre des mesures drastiques contre les sites proposant illégalement des produits présentés comme des analogues du GLP-1 (aGLP-1), utilisés dans le traitement du diabète et de l'obésité.

Depuis plusieurs mois, Internet et les réseaux sociaux regorgent de publicités pour des produits présentés comme des alternatives aux médicaments Ozempic ou encore Wegovy, des analogues du GLP-1 (aGLP-1) prescrits légalement pour le traitement du diabète et/ou de l’obésité. Ces offres illicites proposent ces substances sous diverses formes : stylos injecteurs, flacons, et même patchs.

L’attrait pour ces médicaments s’explique par leur efficacité dans la perte de poids, mais leur commercialisation est strictement encadrée en France. Ces produits ne peuvent en effet être délivrés que sur ordonnance médicale, en pharmacie, et jamais vendus en ligne (même par une pharmacie agréée).

Des tests alarmants

Au cours de ces derniers mois, l’Agence nationale de Sécurité du médicament (ANSM) a identifié 10 sites marchands faisant la publicité et vendant en ligne des produits présentés comme des aGLP-1. Problème, après analyse, aucun des produits ne présentait de traces d’aGLP-1, ni aucune autre substance à visée amaigrissante d’ailleurs.

Ces produits sont donc frauduleux et pourraient contenir d’autres substances potentiellement nocives pour la santé. Pire, certains de ces produits affichent même illégalement les logos officiels de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et de l’ANSM. De quoi tromper plus encore le consommateur.

Des mesures concrètes

Face à cette situation, l’ANSM a pris plusieurs mesures :

saisine du procureur de la République ;

signalements sur le portail Pharos du ministère de l’Intérieur ;

demandes de retrait immédiat des annonces.

Certaines plateformes comme eBay, Cdiscount et Amazon ont coopéré en supprimant les annonces incriminées.

« Pour les autres sites, détenus par Hamjouy Limited et Zongest Limited (sociétés basées à Hong Kong, ndlr), nous prenons des mesures de police sanitaire afin de suspendre la mise sur le marché, la distribution, la détention en vue de la vente, l’importation, l’exportation, l’exploitation et la publicité de ces produits frauduleux », détaille l’ANSM dans un communiqué publié le 19 novembre.

Cela représente sept mesures de police sanitaire contre les sites www.clairezon.com, www.ethereallives.com, www.jourvefgrt.com, www.sainetbeau.com, www.slimsculed.com, www.raindewmen.com et www.denanica.com.

L’agence est déterminée à poursuivre son action contre toute nouvelle offre illicite qui serait signalée. Les produits présentés comme des médicaments ou faisant l’objet d’allégations thérapeutiques sans autorisation feront l’objet des mêmes mesures de police sanitaire.