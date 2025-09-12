Médicaments contre l’obésité : l’ANSM alerte sur les ventes frauduleuses en ligne

Ces médicaments ont révolutionné la prise en charge de l’obésité depuis leur récente apparition. Les agonistes du GLP-1 (aGLP-1) font l’objet de ventes et publicités en ligne, pratiques interdites puisque ces médicaments doivent impérativement être prescrits par un médecin. L’ANSM alerte sur les risques sanitaires encourus par les consommateurs.

Après l’Agence européenne des médicaments (EMA) en début de mois, c’est au tour de l’Agence nationale du médicament (ANSM) d’alerter sur la multiplication d’offres et de ventes illégales de médicaments présentés comme des agonistes du GLP-1 (aGLP-1) sur des plateformes en ligne et les réseaux sociaux. Sémaglutide, liraglutide, tirzépatide, dulaglutide… Ces médicaments sont disponibles en pharmacie, uniquement sur ordonnance, sous les noms d’Ozempic, Wegovy, Victoza, Saxenda, Trulicity, Mounjaro. Et ce, dans toute l’Union européenne.

Indiqués dans les traitements du diabète de type 2 et de l’obésité, leur vente en ligne est strictement interdite. Comment alors expliquer une telle popularité sur les réseaux sociaux ? Ces médicaments, révolutionnaires dans la prise en charge de l’obésité, sont très efficaces. C’est pourquoi ces traitements voient leur indication médicale détournée au profit d’un usage esthétique chez des individus non obèses. D’ailleurs, des stars en font la promotion sur les réseaux sociaux, à l’image de Serena Williams devenue ambassadrice des aGLP-1, plus spécifiquement du tirzépatide pour une start-up américaine, spécialisée dans la vente de produits de santé en ligne.

Toxiques pour l’organisme

Mais, rien ne permet de s’assurer que les produits vendus en ligne sont de vrais médicaments. Et effectivement, ils sont souvent contrefaits. Qualité, efficacité, mais aussi sécurité ne sont donc absolument pas garantis. « Ces produits mis en vente illégalement peuvent mettre en danger la santé des personnes qui les utilisent. Ils peuvent ne pas contenir la substance active annoncée (sémaglutide, liraglutide, tirzépatide, dulaglutide…) ou contenir des substances toxiques pour l’organisme, à des concentrations dangereuses », estime l’ANSM dans un communiqué publié jeudi 11 septembre. « Les personnes qui utilisent ces produits courent donc un risque très élevé d’échec thérapeutique, de problèmes de santé graves et inattendus et d’interactions dangereuses avec d’autres médicaments », résumait l’EMA dans un communiqué publié le 3 septembre.

Jamais de logo ANSM sur une boîte de médicament

Prescrits par un médecin qui assurera un suivi et une surveillance du patient, ces médicaments ne peuvent pas non plus être vendus en ligne par une pharmacie, c’est illégal. En France, seuls les médicaments disponibles sans ordonnance peuvent être disponibles sur Internet.

Alors que certaines boîtes de faux médicaments portent les logos ANSM, EMA, ou encore Inserm, l’autorité sanitaire rappelle que jamais elle, ou tout autre instance publique, n’appose son logo sur une boîte pour certifier un médicament. Un logo est donc le signe d’une fraude qu’il faut savoir repérer.

Que faire si vous avez consommez l’un de ces produits ?

Vous avez pris ce produit ? « Ne le réutilisez pas », assène l’ANSM. Et sachez que les effets indésirables peuvent se manifester à tout moment. Si vous ressentez des effets inattendus ou graves à la suite de l’utilisation d’un produit acheté sur internet, consultez un médecin ou un service d’urgence. En cas de détresse vitale, appelez le 15 (SAMU) ou le 18 (Pompiers). Si vous avez le moindre doute sur un produit, apportez-le en pharmacie ou à votre médecin. Si vous avez acheté ces produits ou vu des offres, n’hésitez pas à faire un signalement sur le site du gouvernement Pharos.

Si vous pensez pouvoir bénéficier d’un traitement par aGLP-1 alors consultez un médecin.