Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 459 articles

Traitement hormonal de la ménopause : un risque réduit de cancers de l’œsophage et de l’estomac

30 mars 2026

Au-delà des bouffées de chaleur, le traitement hormonal de la ménopause pourrait avoir un effet collatéral bénéfique. Comme le suggère une vaste étude nordique, le THM diminuerait le risque de développer un cancer de l’œsophage ou de l’estomac.

Le cancer de l’œsophage et de l’estomac touche davantage les hommes, surtout avec l’âge, ce qui reflète les différences naturelles des hormones sexuelles entre les sexes. De plus, même si les principaux facteurs de risque de ces cancers, comme l’alcool et le tabac, sont plus fréquents chez les hommes, l’écart entre les sexes diminue après la ménopause, soulignent les chercheurs de l’Institut Karolinska à Stockholm à l’origine d’une nouvelle étude sur ce sujet, ce qui fait pencher vers un rôle des hormones sexuelles.

Les études jusqu’alors suggéraient en effet que les hormones féminines pourraient jouer un rôle protecteur. Par extension, le traitement hormonal de la ménopause (THM) pourrait lui aussi réduire le risque. Certaines publications suggéraient déjà que le THM pourrait réduire le risque de ces deux types de cancer, mais il manquait des études à grande échelle avec un suivi long, ce qui a motivé cette recherche au sein d’une très vaste cohorte, en l’occurrence dans cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Cette étude pharmaco-épidémiologique vient d’être publiée dans le Journal of the National Cancer Institute.

Les chercheurs ont comparé près de 20 000 femmes de plus de 45 ans atteintes d’un cancer de l’œsophage ou de l’estomac à environ 195 000 femmes du même âge sans cancer. Leur objectif : voir si la prise d’un traitement hormonal de la ménopause faisait une différence.

Le traitement hormonal associé à moins de certains cancers digestifs

Les chercheurs ont montré que les femmes sous traitement présentaient globalement un risque plus faible de développer ces cancers. Plus la dose était élevée, plus la baisse de risque semblait forte.

– Pour les cancers (adénocarcinomes) de l’œsophage ou du cardia (orifice supérieur de l’estomac), le risque diminuait de 26 % avec une faible dose et de 32 % avec des doses intermédiaires ou élevées.

– Pour un autre type de cancer de l’œsophage (carcinome épidermoïde), la baisse atteignait environ 30 %, quelle que soit la dose.

– Pour les cancers de l’estomac (adénocarcinomes gastriques), la diminution était de 10 % avec une faible dose, 15 % avec une dose intermédiaire et 20 % avec une forte dose.

Cet effet protecteur était observé avec les traitements hormonaux pris par voie générale comme avec les formes locales (patch, gel, ovule), même si l’effet semblait un peu moins important avec ces dernières. Il était aussi présent que les hormones soient utilisées seules ou associées à un progestatif.

Les mécanismes biologiques qui pourraient expliquer le lien entre le THM et la diminution du risque de cancers de l’œsophage et de l’estomac sont mal compris. Les hormones féminines interviennent toutefois à plusieurs niveaux dans le fonctionnement du haut du tube digestif, ce qui pourrait jouer un rôle. A éclaircir.

De plus, ces résultats ouvrent des pistes de recherche, par exemple pour développer des traitements complémentaires destinés à réduire le risque de rechute de ces cancers.

  • Source : Victoria Wocalewski, et al, Menopausal hormone therapy and risk of esophageal and gastric cancer in a multi-national study, JNCI: Journal of the National Cancer Institute, 2026 ; Jin-Sung Yuk, et al. Breast cancer risk association with postmenopausal hormone therapy: Health Insurance Database in South Korea–based cohort study, European Journal of Endocrinology, Volume 190, Issue 1, January 2024, Pages 1–11.

  • Ecrit par : Hélène Joubert ; Édité par Emmanuel Ducreuzet

Traitement hormonal de la ménopause : un risque réduit de cancers de l’œsophage et de l’estomac
Lire la suite
Comment la lumière améliore notre humeur
Lire la suite
Environnement : un nouvel outil pour mesurer les concentrations de pesticides en France
Lire la suite
Bouton de fièvre : 10 choses à savoir sur l’herpès labial
Lire la suite
Méningite : un fléau mondial qui recule trop lentement
Lire la suite
Comment les fibres protègent-elles contre le cancer colorectal ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fécondation in vitro : une ponction ovocytaire diminue-t-elle la réserve ovarienne

SUIVANTE

Après un accouchement, la rééducation abdominale est-elle utile ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils