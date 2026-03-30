Traitement hormonal de la ménopause : un risque réduit de cancers de l’œsophage et de l’estomac

Au-delà des bouffées de chaleur, le traitement hormonal de la ménopause pourrait avoir un effet collatéral bénéfique. Comme le suggère une vaste étude nordique, le THM diminuerait le risque de développer un cancer de l’œsophage ou de l’estomac.

Le cancer de l’œsophage et de l’estomac touche davantage les hommes, surtout avec l’âge, ce qui reflète les différences naturelles des hormones sexuelles entre les sexes. De plus, même si les principaux facteurs de risque de ces cancers, comme l’alcool et le tabac, sont plus fréquents chez les hommes, l’écart entre les sexes diminue après la ménopause, soulignent les chercheurs de l’Institut Karolinska à Stockholm à l’origine d’une nouvelle étude sur ce sujet, ce qui fait pencher vers un rôle des hormones sexuelles.

Les études jusqu’alors suggéraient en effet que les hormones féminines pourraient jouer un rôle protecteur. Par extension, le traitement hormonal de la ménopause (THM) pourrait lui aussi réduire le risque. Certaines publications suggéraient déjà que le THM pourrait réduire le risque de ces deux types de cancer, mais il manquait des études à grande échelle avec un suivi long, ce qui a motivé cette recherche au sein d’une très vaste cohorte, en l’occurrence dans cinq pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède). Cette étude pharmaco-épidémiologique vient d’être publiée dans le Journal of the National Cancer Institute.

Les chercheurs ont comparé près de 20 000 femmes de plus de 45 ans atteintes d’un cancer de l’œsophage ou de l’estomac à environ 195 000 femmes du même âge sans cancer. Leur objectif : voir si la prise d’un traitement hormonal de la ménopause faisait une différence.

Le traitement hormonal associé à moins de certains cancers digestifs

Les chercheurs ont montré que les femmes sous traitement présentaient globalement un risque plus faible de développer ces cancers. Plus la dose était élevée, plus la baisse de risque semblait forte.

– Pour les cancers (adénocarcinomes) de l’œsophage ou du cardia (orifice supérieur de l’estomac), le risque diminuait de 26 % avec une faible dose et de 32 % avec des doses intermédiaires ou élevées.

– Pour un autre type de cancer de l’œsophage (carcinome épidermoïde), la baisse atteignait environ 30 %, quelle que soit la dose.

– Pour les cancers de l’estomac (adénocarcinomes gastriques), la diminution était de 10 % avec une faible dose, 15 % avec une dose intermédiaire et 20 % avec une forte dose.

Cet effet protecteur était observé avec les traitements hormonaux pris par voie générale comme avec les formes locales (patch, gel, ovule), même si l’effet semblait un peu moins important avec ces dernières. Il était aussi présent que les hormones soient utilisées seules ou associées à un progestatif.

Les mécanismes biologiques qui pourraient expliquer le lien entre le THM et la diminution du risque de cancers de l’œsophage et de l’estomac sont mal compris. Les hormones féminines interviennent toutefois à plusieurs niveaux dans le fonctionnement du haut du tube digestif, ce qui pourrait jouer un rôle. A éclaircir.

De plus, ces résultats ouvrent des pistes de recherche, par exemple pour développer des traitements complémentaires destinés à réduire le risque de rechute de ces cancers.