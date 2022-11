Un nouveau guide pratique de la femme enceinte

Sous forme de questions-réponses, « C’est ma grossesse » propose à toutes les futures mamans des explications simples pour résoudre la foule de doutes et d’interrogations qui peuvent les traverser au cours de la grossesse, et même après !

Une sage-femme vous accompagne ! Du premier test au post-partum, Anna Roy répond à toutes les questions possibles et imaginables que vous pouvez vous poser au cours de votre grossesse : examens médicaux, mal de dos et autres désagréments, préparation à l’accouchement, allaitement ou encore rééducation périnéale, alimentation, sexualité, psychologie – en somme, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la grossesse et ses suites, parfois sans jamais oser le demander ! Et pour chacune des 300 questions posées, la réponse, étayée des dernières connaissances scientifiques, est simple et directe.

L’ouvrage n’hésite pas à évoquer les possibles maltraitances obstétricales et gynécologiques encore pratiquées aujourd’hui en France et dont peuvent être victimes les femmes enceintes. Et ainsi donne quelques clefs afin de s’en prémunir. Rappelons qu’Anna Roy, chroniqueuse pour l’émission « La maison des maternelles » sur France 2 et également autrice d’un podcast Europe 1, « Sage-Meuf », a été l’instigatrice fin 2020 du hashtag #jesuismaltraitante dénonçant les mauvais traitements infligés par les soignant(e)s, parfois même sans en avoir conscience, aux femmes qui accouchent. Sa vidéo diffusée sur Brut avait été alors vue 2,6 millions de fois….

Écrit en collaboration avec Caroline Michel, journaliste spécialisée dans la santé des femmes (et elle-même fille de sage-femme), ce livre à quatre mains, vivant et très pédagogique, fourmille en outre de conseils et d’adresses pour vivre au mieux cette période de grande transformation.