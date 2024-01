Un ouvrage pour tout savoir sur le lupus

Maladie auto-immune et majoritairement féminine, le lupus est aussi l’une des maladies rares les plus fréquentes avec environ 30 000 cas en France. Pour autant, elle soulève de nombreuses interrogations, notamment auprès des patients eux-mêmes. C’est pourquoi l’ouvrage Le lupus, 100 questions pour mieux gérer la maladie propose d’aborder la pathologie sous tous les angles et d’apporter des réponses claires aux questions les plus souvent posées par les malades.

Le terme « lupus » signifie loup en latin et désigne l’un des signes caractéristiques de cette maladie : sur la peau du visage se forme une sorte de masque érythémateux qui ressemble à une tête de loup. C’est souvent la première manifestation clinique visible de la maladie qui touche principalement les femmes jeunes (neuf femmes pour un homme).

Le lupus est une maladie auto-immune chronique. Au lieu de protéger l’organisme, le système immunitaire attaque par erreur des cellules saines et donc des tissus sains. Il existe deux formes de lupus : le lupus spontané, qui survient sans élément déclenchant, et le lupus induit, provoqué par l’exposition à des agents environnementaux, notamment certains médicaments.

Informer les patients

La plainte principale des patients concerne la fatigue. Evoluant par poussées, elle constitue un véritable fardeau à gérer au quotidien. Mais en dehors de ces périodes très éprouvantes, et grâce aux traitements, les personnes atteintes du lupus peuvent vivre une vie quasiment normale. Encore faut-il disposer d’une information claire.

C’est pour accompagner les malades et leurs proches qu’est réédité l’ouvrage Le lupus, 100 questions pour mieux gérer la maladie. Rédigé par sept spécialistes en médecine interne, en rhumatologie et en pédiatrie, tous des experts de la maladie, ce livre aborde le lupus sous tous les angles afin d’apporter des réponses « claires, didactiques et compréhensibles « aux questions les plus souvent posées par les malades : Quels sont les premiers signes du lupus ? Est-ce que les lésions cutanées peuvent disparaître ? Puis-je guérir ? Etc. ». Autant d’interrogations qui trouveront un éclairage pour mieux comprendre et donc mieux gérer la maladie.

Le lupus, 100 questions pour mieux gérer la maladie est disponible en téléchargement sur le site www.editionskatanasante.com au prix de 14,50 euros. Les droits d’auteur de ce livre seront versés à la Fondation Arthritis qui finance la recherche contre le Lupus.