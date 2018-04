Depuis le 1er janvier 2018, un numéro unique d’écoute et d’assistance confidentiel et gratuit, est accessible aux médecins, internes et étudiants en médecine en difficulté. Face au mal-être croissant de l’ensemble des professionnels de santé, les Conseils nationaux des Ordres des Infirmiers, des Sages-Femmes, des Chirurgiens-Dentistes, des Masseurs-Kinésithérapeutes et des Pédicures- Podologues rejoignent aujourd’hui ce dispositif.

Le 0800 800 854 disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 devient dès à présent un service dédié à plus d’un million de professionnels de santé. « Trop régulièrement, des drames viennent nous rappeler la souffrance à laquelle font face, aujourd’hui en France, un trop grand nombre de professionnels de santé », rappelle le Conseil national de l’Ordre des Médecins (CNOM).

Médecins, infirmiers, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues sont de plus en plus nombreux à exprimer leur mal-être. Pour le CNOM, « le système de santé ne leur permet plus de se consacrer sereinement à leurs patients. C’est pourtant la vocation première et partagée de tous les professionnels de santé, piliers de la bientraitance républicaine ».