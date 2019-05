Du nouveau dans le dépistage des carcinomes de la vessie. Un test urinaire spécifique et performant pourrait permettre un repérage de ces tumeurs.

Baptisé UroMuTERT, un test urinaire vient prouver son efficacité dans le diagnostic de carcinomes urothéliaux, des cancers de la vessie et du tractus urinaire supérieur. Il consiste à repérer deux mutations récurrentes dans ce type de tumeur, associées au gène de la transcriptase inverse de la télomérase (telomerase reverse transcriptase – TERT). Celles-ci peuvent être observées dans des cellules présentes dans les urines mais en faible quantité. C’est pourquoi le test est particulièrement sensible.

Un test non invasif

Pour valider son efficacité, l’équipe du Dr Florence Le Calvez-Kelm du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) l’a évalué chez 93 patients diagnostiqués et 94 participants contrôles en France, ainsi que 50 patients et 50 contrôles au Portugal. Résultats, « le test s’est avéré très sensible et spécifique à la détection de toutes les formes de cancers urothéliaux », révèle la chercheuse. Il est même parvenu à repérer des formes de bas grade et précoces.

« Ce test pourrait améliorer significativement le dépistage de ces cancers et éviter nombre d’interventions invasives inutiles comme de la cyctoscopie* », se réjouit-elle. En effet, jusqu’à présent, pour détecter ces cancers, le protocole repose sur ces examens invasifs et onéreux, associés à une cytologie urinaire. Cette dernière ne permet pas de repérer les tumeurs précocement.

*la cystoscopie consiste à explorer les parois internes de la vessie grâce à un tube mince muni à son extrémité d’une lentille reliée à une source lumineuse