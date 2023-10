Une association milite pour mieux parler des règles à l’école

Alors que 72% des filles ont leurs règles avant 13 ans et que les menstruations impactent la scolarité de la moitié des élèves, cette question n’est que rarement abordée à l’école. L’association Règles Élémentaires milite pour une meilleure information.

« Au collège et au lycée, de nombreuses élèves nous disent qu’elles n’osent pas parler de leurs règles à l’école. Ni à leurs camarades, ni à leurs enseignants et enseignantes, ni au personnel médical de l’établissement », déplore l’association Règles Élémentaires. « Méconnaissances, désinformation, précarité menstruelle, douleur, stress et humiliations affectent la santé physique et mentale des élèves. »

Ainsi, pour 8 filles sur 10 avoir ses règles à l’école est un facteur de stress ; 1 fille sur 3 a déjà manqué l’école à cause de ses règles et 1 sur 4 considère que cet absentéisme a freiné sa progression scolaire.

Mieux informer

Si plus de 7 élèves sur 10 ont leurs règles avant 13 ans, seule la moitié a bénéficié d’informations à l’école. « Pourtant, les trois quarts de celles qui ont pu en bénéficier sont unanimes : avoir des informations sur les règles leur a permis de mieux comprendre leur corps, étape clé pour l’égalité, et accompagner l’entrée dans la puberté », insiste l’association. Laquelle rappelle qu’une éducation menstruelle permettrait de « bien vivre ses règles à tout âge et quel que soit son vécu, prévenir les risques de précarité menstruelle, mettre fin aux tabous et aux discriminations liés aux règles… ».

Règles Élémentaires propose ainsi d’organiser dans les établissements scolaires des ateliers, des temps de sensibilisation dédiés, pour apporter de l’information, déconstruire les idées reçues, s’interroger sur les tabous, le tout en mixité parce que tout le monde est concerné.

Pour en savoir plus : educationmenstruelle.regleselementaires.com