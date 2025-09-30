Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 865 articles

Une nouvelle immunothérapie contre les leucémies

30 septembre 2025

Des chercheurs français viennent de mettre au point une nouvelle stratégie d'immunothérapie qui pourrait transformer le traitement de certains cancers du sang. En modifiant la façon dont les cellules cancéreuses meurent, ils sont parvenus à déclencher une réponse immunitaire capable d'éliminer des leucémies dans des modèles précliniques. Explications.

Dans la lutte contre les cancers, les stratégies d’immunothérapie visent à utiliser le système immunitaire du patient pour que ses propres cellules détruisent les cellules cancéreuses.

Dans ce domaine, de nouvelles stratégies d’immunothérapie émergent régulièrement. C’est le cas dans un travail français conduit dans la prise en charge des tumeurs malignes hématologiques.

Les chercheurs de l’unité Dynamiques des réponses immunes (Unité mixte Inserm à l’Institut Pasteur) sont parvenus à exploiter un mécanisme particulier de mort cellulaire appelé « nécroptose ». Contrairement à l’apoptose, qui est une forme silencieuse de mort cellulaire, la nécroptose libère des signaux d’alerte qui attirent et activent les cellules immunitaires. Ces dernières peuvent ainsi tuer les cellules tumorales qui persistent.

Contourner les obstacles…

Les chercheurs ont d’abord fait face à un défi de taille : les cellules B malignes (impliquées dans certains lymphomes et leucémies) ne peuvent pas facilement entrer en nécroptose en raison de l’absence d’une protéine essentielle appelée MLKL.

Pour surmonter cet obstacle, les scientifiques ont eu l’idée d’administrer simultanément trois molécules déjà utilisées en clinique. Cette combinaison a permis de contourner le blocage et de déclencher la nécroptose des cellules cancéreuses.

« La tri-thérapie que nous avons utilisée force les cellules cancéreuses à mourir d’une manière qui réveille le système immunitaire, explique Philippe Bousso, directeur de recherche à l’Inserm et responsable de l’Unité Dynamiques des réponses immunes à l’Institut Pasteur. Cette nouvelle stratégie transforme les cellules cancéreuses en déclencheurs d’alerte, offrant une nouvelle option de traitement pour certains cancers comme les lymphomes ou leucémies touchant les cellules B »

L’approche – testée avec succès sur des modèles pré-cliniques – est d’autant plus prometteuse que les trois molécules utilisées dans cette trithérapie sont déjà employées, ce qui pourrait accélérer leur application chez l’Homme.

  • Source : Institut Pasteur

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Une nouvelle immunothérapie contre les leucémies
Lire la suite
Drunkorexie : quand boire de l’alcool remplace un repas
Lire la suite
Endofibrose iliaque : le mal silencieux des cyclistes
Lire la suite
Nutrition : qu’est-ce que le lait de foin ?
Lire la suite
Noyades en France : quels sont les facteurs de risque ?
Lire la suite
Dépistage néonatal : quelles sont ces 2 maladies que la HAS veut ajouter ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment soigner un panaris ?

SUIVANTE

Faut-il vraiment utiliser une crème de jour avec un filtre UV ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils