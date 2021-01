Uriner après l’éjaculation, pourquoi c’est difficile ?

On conseille vivement aux femmes d’uriner après un rapport sexuel. En est-il de même pour les hommes ? La physiologie masculine rend difficile la miction tout de suite après l’éjaculation. Pourquoi ? Et quand faut-il s’inquiéter ?

Certains hommes témoignent d’une gêne voire de sensation de pincement au moment d’uriner juste après avoir éjaculé. « C’est normal », rassure le Dr Antoine Faix de l’Association française d’Urologie (AFU). « La mécanique éjaculatoire est inverse de celle de la miction », explique-t-il. « Il y a 2 sphincters entre la vessie et la sortie de l’urètre. Un au-dessus de la prostate, à la sortie de la vessie, et un en-dessous. »

Comment ça marche ?

« Quand on urine tout s’ouvre », décrit-il. Les deux sphincters se relâchent, permettant à l’urine de sortir de la vessie et de traverser l’urètre jusqu’à l’extérieur. Tous les muscles se décontractent.

En revanche, lorsqu’on éjacule, seul le sphincter situé sous la prostate s’ouvre. Celui situé au-dessus, c’est-à-dire à la sortie de la vessie, reste fermé afin d’empêcher le sperme de se mêler à l’urine. Résultat, « si un homme veut uriner juste après avoir éjaculé, le spasme qui ferme le sphincter de la vessie, associé à la contraction de la prostate, l’en empêche », poursuit Antoine Faix. « Il peut alors avoir la sensation de devoir forcer, pousser pour y parvenir. »

Et si ça brûle ?

Une sensation d’inconfort oui, une vraie douleur non. S’il est normal d’être gêné pour uriner juste après une éjaculation, ressentir de la douleur, une brûlure intense n’est pas normal. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à consulter pour réaliser un bilan prostatique. Et ce à n’importe quel âge car si en vieillissant, la prostate est de plus en plus grosse, et parfois inflammatoire, une prostatite peut aussi survenir précocement.

Si d’autres symptômes viennent s’ajouter à cette douleur ponctuelle, comme une baisse du jet, une fréquence de miction plus importante ou du sang dans les urines, il est d’autant plus indiqué de consulter un médecin.