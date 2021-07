Vacances : anticiper pour un trajet en toute sécurité

Que votre départ en vacances soit imminent ou non, il est important de rappeler quelques règles pour que votre voyage en voiture se déroule en toute sécurité.

Après cette nouvelle année éprouvante, nous sommes nombreux à rêver de souffler enfin pendant les vacances. Mais avant de poser les valises, il faut d’abord gérer les préparatifs. Pour votre séjour, bien sûr, mais aussi pour le trajet. Surtout s’il est long et se déroule en voiture.

Principal ennemi d’une conduite en toute sécurité : le stress. Pour le réduire au minimum, il est conseillé d’anticiper. Quelques jours avant le départ, vérifiez l’état et l’équipement de votre véhicule : freins, direction, feux, batterie, balais d’essuie-glace, pneus (y compris la roue de secours), niveaux, mais aussi la présence à bord du triangle de signalisation, du gilet de sécurité et d’un éthylotest.

Une pause toutes les deux heures

Ca y est, c’est le jour J. Si vous le pouvez, partez le matin plutôt que dans la soirée ou dans la nuit, mais surtout pas après une journée de travail et/ou un repas copieux, qui peut entraîner perte de vigilance et somnolence. Il va sans dire que l’alcool et les médicaments incompatibles avec la conduite sont eux aussi à bannir absolument.

Sur la route, avant et pendant votre trajet, sites et applis vous donneront de précieuses indications sur les conditions de circulation et la météo. En été, pensez aux pare-soleil et aux lunettes de soleil, et, si votre véhicule est climatisé, veillez à conserver une différence modérée entre les températures extérieure et intérieure (pas plus de 5° de différence). Emportez des boissons fraîches (et non alcoolisées), et prévoyez des occupations si vous voyagez avec des enfants (livres, CD, jeux, films, etc.). Si ces derniers sont petits, veillez à ce que couches et petits pots restent facilement accessibles.

Enfin, même si vous vous sentez en forme, arrêtez-vous au moins un quart d’heure toutes les deux heures et détendez-vous avec une petite marche ou des étirements. Si, malgré toutes ces précautions, les premiers symptômes de somnolence apparaissent (bâillements, paupières lourdes), arrêtez-vous et dormez au moins 20 minutes.

A noter : Si vous voyagez en période de canicule, soyez particulièrement vigilant avec les personnes les plus fragiles : jeunes enfants, personnes âgées, femmes enceintes. Evitez de circuler aux heures les plus chaudes et proposez-leur de s’hydrater régulièrement. Les enfants ne doivent jamais, sous aucun prétexte, rester seuls et sans surveillance dans la voiture.