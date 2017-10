Vacances : en voiture, prenez soin de votre animal

Vous avez décidé de passer quelques jours de vacances au bord de la mer ou à la montagne, en compagnie de votre chien, chat ou lapin. Le trajet en voiture est un peu long ? Ne vous inquiétez pas, il existe des solutions pour rendre son voyage le plus confortable possible. Suivez ces quelques conseils et restez attentif à son comportement.

Prendre le volant pour plusieurs heures de route nécessite un minimum de préparation. Notamment si vous souhaitez emmener avec vous votre chien ou votre chat. Voici quelques astuces pour éviter tout accident et rendre ce trajet le plus agréable possible à votre animal.

Tout d’abord, installez-le convenablement dans votre véhicule, en fonction de son espèce. Ainsi, un chien ne peut être placé dans le coffre que si la plage arrière est amovible. Dans le cas contraire, à l’arrière, il doit être séparé de vous par un filet de sécurité, afin d’éviter de gêner la conduite. Un chat ou un nouvel animal de compagnie (NAC) doivent être placés dans leur caisse équipée d’une grille d’aération ou dans une cage.

Protection et hydratation

Avant le départ, faites-lui manger quelque chose de léger afin d’éviter qu’il soit malade dès le début du voyage. En cas de températures élevées, protégez-le des coups de chaleur. Pour ce faire, couvrez sa cage avec une serviette humide. Ou installez un système de protection contre les rayons du soleil directs sur les vitres arrière. En outre, évitez l’air conditionné car il dessèche les voies aériennes.

Faites des pauses régulières, toutes les 2 heures environ, et offrez-lui à boire. Emportez de quoi le nourrir et laissez-lui se dégourdir les pattes, en le gardant toujours attaché en laisse bien sûr. Evidemment, ne laissez jamais votre animal seul dans la voiture en plein soleil.

Sachez en outre que son vétérinaire pourra vous recommander des médicaments très bien tolérés contre le mal de transports. N’hésitez pas à le consulter avant votre départ.