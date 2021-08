Vaccin anti-Covid-19 : un impact sur les cycles menstruels ?

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes rapportent des perturbations de leurs cycles menstruels après avoir bénéficié des vaccins Comirnaty (Pfizer BioNTech) et Spikevax (Moderna). A ce jour, aucun lien de cause à effet n’est confirmé, rappelle l’ANSM.

Des règles plus longues, plus abondantes, plus douloureuses, des syndromes prémenstruels plus aigus : depuis plusieurs semaines, les commentaires florissent de la part de femmes rapportant des anomalies dans leurs cycles menstruels. Et ce après avoir été vaccinées contre la Covid-19. L’ ANSM dresse le bilan dans son enquête de pharmacovigilance détaillant les effets indésirables liés aux injections protégeant des formes graves de la Covid-19.

Le vaccin Comirnaty (Pfizer BioNTech) : 261 effets indésirables ont été rapportés concernant des perturbations du cycle menstruel, dont 30 étaient accompagnés d’autres symptômes comme un syndrome grippal. L’âge médian des femmes était de 36,5 ans.

Le vaccin Spikevax (Moderna) est à l’origine de 49 effets indésirables concernant les cycles menstruels, dont 6 accompagnés d’autres symptômes comme un syndrome grippal. L’âge médian des femmes était de 38 ans.

Pour ces deux vaccins, « l’évolution est spontanément favorable en quelques jours pour la grande majorité des cas », souligne l’ANSM. « Nous ne pouvons pas à ce jour établir de lien entre la vaccination et les troubles menstruels, les causes de ces troubles pouvant être multiples. »

Aucune perturbation des cycles menstruels n’a été rapporté concernant les vaccins Vaxzevria (AstraZeneca) et Janssen (Johnson & Johnson).

A noter : si vous avez remarqué des perturbations de vos cycles menstruels et que ces dernières semblent perdurer, n’hésitez pas à consulter votre médecin traitant ou votre gynécologue.