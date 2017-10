Vaccin DTPolio : encore 10% des enfants non immunisés dans le monde

Selon un rapport conjoint de l’OMS et de l’Unicef, 12,9 millions d’enfants dans le monde n’ont reçu aucune vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP), en 2016. Soit un total de 10% des petits de moins de 5 ans !

L’OMS et l’Unicef viennent de publier les dernières données en matière de couverture vaccinale contre la diphtérie, le tétanos et la polio. Ainsi 12,9 millions d’enfants de moins de 5 ans ne sont pas immunisés contre ces trois maladies dans le monde. Autant de petits exposés au risque de développer ces affections aux conséquences gravissimes. L’OMS rappelle également que 6,6 millions d’enfants n’ont pas reçu les trois doses nécessaires pour être complètement protégés contre les trois maladies.

Quand la guerre freine la vaccination

Dans le détail, 7,3 millions des petits non vaccinés vivent dans des pays fragilisés par les conflits et les crises humanitaires. Ils sont ainsi 4 millions en Afghanistan, au Nigéria et au Pakistan. En 2016, huit pays présentaient une couverture vaccinale inférieure à 50% : la République centrafricaine, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Nigéria, la Somalie, le Sud Soudan, la Syrie et l’Ukraine.

« La vaccination permet de combattre et d’éliminer des maladies infectieuses potentiellement mortelles », indique l’OMS. « On estime qu’ainsi plus de 2 à 3 millions de décès dus à la diphtérie, au tétanos, à la coqueluche et à la rougeole sont évités chaque année. C’est l’un des investissements les plus rentables dans le domaine de la santé ».