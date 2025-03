Vaccination contre la Covid-19 : une campagne de printemps pour les publics à risque

La Haute autorité de Santé s’est prononcée pour une nouvelle campagne de vaccination de printemps contre la Covid-19. Celle-ci viserait les personnes âgées de 80 ans et plus, les personnes immunodéprimées les résidents d’Ehpad et d’unités de soins de longue durée.

La Haute autorité des Santé a recommandé, lundi 3 mars, le maintien d’une campagne de vaccination de printemps contre la Covid-19. Celle-ci concernerait les personnes âgées de 80 ans et plus, les résidents d’Ehpad et d’unités de soins de longue durée et les personnes immunodéprimées, quel que soit leur âge. Objectif : réduire la morbi-mortalité associée à la Covid-19, soit diminuer le nombre de décès et la survenue de formes graves.

Le rappel peut avoir lieu à partir de 6 mois après une infection ou une injection, 3 mois pour les personnes immunodéprimées et celles âgées de 80 ans et plus (l’immunité supplémentaire conférée par le vaccin disparaissant encore plus vite chez ces dernières).

Un rappel personnalisé des bénéfices de la vaccination

Le public concerné par ce rappel doit en être informé de manière personnalisée, recommande la HAS. « Il est en effet nécessaire de rappeler le danger que peut représenter la Covid-19 pour ces personnes et les bénéfices de la vaccination. Ces rappels personnalisés ont prouvé leur efficacité pour augmenter la couverture vaccinale. »

Ainsi, 87 % des décès liés à la Covid-19 survenus depuis octobre concernent des personnes âgées de 75 ans et plus. Et la grande majorité des personnes hospitalisées après passage aux urgences avaient plus de 65 ans.

Depuis des semaines, l’activité de la Covid-19 sur le territoire français est stable, à des niveaux bas. Toutefois, la HAS appelle à la vigilance concernant un virus imprévisible et non-saisonnier. « Le caractère non saisonnier de la Covid-19 avec la survenue de petites vagues multiples durant l’année, favorisées par la baisse de l’immunité de la population et/ou l’évolution du virus vers des formes qui échappent un peu mieux à l’immunité, évolution qui semble de plus en plus freinée par l’immunité élevée de la population mais qui reste à ce jour encore imprévisible », justifie la HAS.

Pour la saison 2024-2025, la couverture vaccinale est bien inférieure que pour la précédente ; 20,8 % chez les 80 ans et plus pour cette saison contre 36,9 pour la précédente.