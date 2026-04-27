Vaccination : quelles nouveautés en 2026 ?

Du 27 avril au 3 mai, la Semaine Européenne de la Vaccination est l'occasion de faire le point sur vos vaccins - et ceux de vos enfants. Cette année, le focus est mis sur les adolescents et les jeunes adultes.

La vaccination, c’est l’un des outils les plus puissants dont dispose la médecine pour protéger les populations. Elle permet non seulement de se prémunir individuellement contre des maladies parfois graves, voire mortelles, mais aussi de protéger les personnes les plus vulnérables qui nous entourent. En réduisant la circulation des virus et bactéries, elle diminue le risque d’épidémies pour l’ensemble de la société.

Cette semaine est donc le bon moment pour vérifier son carnet de vaccination – et celui de ses proches. Le calendrier vaccinal 2026 introduit plusieurs évolutions importantes, visant à renforcer la protection de la population et à mieux cibler les publics à risque.

HPV : désormais remboursé jusqu’à 26 ans

Le vaccin contre les infections à papillomavirus humains (HPV) – responsables de plusieurs cancers, dont le cancer du col de l’utérus – était jusqu’ici prioritairement recommandé entre 11 et 14 ans. Bonne nouvelle : le rattrapage est désormais élargi à tous les jeunes, hommes et femmes, jusqu’à 26 ans révolus. Il est pris en charge à 65 % par l’Assurance maladie.

Les chiffres progressent : en 2025, 61,6 % des jeunes filles de 15 ans avaient reçu une première dose (contre 58,4 % en 2024), et 46 % des garçons du même âge (contre 36,9 % en 2024). Une belle avancée, mais l’objectif fixé à 80 % de couverture d’ici 2030 implique d’accélérer encore.

Méningocoques : faire face à une recrudescence inquiétante

Une augmentation du nombre de cas d’infections invasives à méningocoques a été constatée ces dernières années. Les méningocoques sont des bactéries normalement présentes dans la gorge et le nez de nombreuses personnes. Certains méningocoques peuvent parfois provoquer une maladie très grave comme une méningite ou une septicémie qui peut être mortelle ou laisser des séquelles importantes (paralysie, retard mental…). Face à cette situation, le calendrier vaccinal 2026 renforce significativement la stratégie de protection :

Les enfants nés après 2023 doivent obligatoirement être vaccinés contre les méningocoques ACWY et B.

Un rattrapage est prévu pour les enfants de 2 à 4 ans, même ceux déjà vaccinés contre le seul méningocoque C.

La vaccination ACWY est recommandée pour tous les adolescents de 11 à 14 ans, et un rattrapage est prévu pour les 15-24 ans.

Depuis septembre 2025, ce vaccin peut être administré en même temps que le vaccin HPV, directement au collège, gratuitement.

Malgré ces mesures, les couvertures chez les jeunes restent très insuffisantes : seulement 17 % des 11-14 ans et à peine 8 % des 15-24 ans sont vaccinés. Il y a urgence à combler ce retard.

Pneumocoque et grippe : des nouveautés pour les plus âgés

Un nouveau vaccin contre le pneumocoque, Capvaxive, est intégré au calendrier pour les adultes à risque et les personnes de 65 ans et plus, avec l’avantage d’un schéma simplifié à une seule dose.

Pour la grippe saisonnière, les personnes de 65 ans et plus bénéficient en priorité de vaccins renforcés (à forte dose ou avec adjuvant). Par ailleurs, un nouveau vaccin, Flucelvax, est désormais disponible pour les enfants dès 6 mois présentant un risque de forme grave.

La rougeole, un point de vigilance

La couverture vaccinale contre la rougeole progresse – 95,5 % pour la première dose à 24 mois – mais reste encore légèrement en dessous des 95 % sur deux doses nécessaires pour éradiquer la maladie. Dans un contexte de recrudescence des cas en France, pensez à vérifier si vous et vos proches êtes bien à jour.

Les Français favorables à la vaccination… mais moins qu’avant

Selon le Baromètre de Santé publique France 2024, 80 % des adultes se déclarent favorables à la vaccination – un chiffre solide, mais en légère baisse par rapport aux 84 % enregistrés en 2021. Des disparités persistent aussi selon le niveau d’éducation et la situation financière, ce qui montre l’importance de continuer à informer largement et simplement.

A noter : Mon espace santé – votre carnet de vaccination électronique, accessible en ligne – vous indique où vous en êtes et quels vaccins sont à prévoir selon votre âge.