Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 003 articles

Vert, jaune, rouge : comment interpréter la couleur du vomi ?

07 novembre 2025

Saviez-vous que la couleur du vomi peut renfermer quelques informations intéressantes sur votre état de santé ? Même s’il ne s’agit pas d’une science exacte, cela peut donner quelques indications. Lesquelles ?

D’une manière générale, la couleur du vomi reflète le contenu du bol alimentaire avalé avant d’être malade. Avec une palette de couleurs caractérisée par sa diversité. Tour d’horizon du nuancier :

  • Vert: cette couleur  marque une forte présence de bile, un liquide produit par le foie, qui facilite la digestion. En l’occurrence une bile non digérée, c’est-à-dire qui n’est pas encore parvenue à l’estomac. D’une manière générale, un seul épisode de vomissements verts n’est pas inquiétant. En revanche, « si vous en vomissez à répétition, avec  des symptômes comme des douleurs abdominales, consultez votre médecin afin qu’il investigue », préconise le Dr Allan Capin, médecin urgentiste à la Cleveland Clinic (Etats-Unis).
  • Jaune: à l’instar des vomissements verts, les jaunes apparaissent composés de bile. A la différence qu’elle a été digérée. Une situation qui survient notamment lorsque que vous vomissez à jeun ;
  • Clair: ou plus précisément incolore ; il s’agit probablement de salive ou de mucus. « Les vomissements clairs surviennent généralement lorsque l’estomac est vide », glisse le Dr Capin.
  • Blanc: ces vomis  renferment généralement du mucus et des acides gastriques. S’ils prennent un aspect mousseux, cela signifie qu’ils contiennent aussi de l’air.
  • Orange: il s’agit probablement d’un mélange d’acides gastriques et d’aliments partiellement digérés. « Les vomissements teintés d’orange sont fréquents au début d’une crise de vomissements », explique le Dr Capin.
  • Rose: tout à fait normal si vous avez consommé un aliment de couleur rouge, type betterave. Ce n’est pas le cas ? Cela peut indiquer la présence de sang, ce que les spécialistes appellent une hématémèse. Demandez, dans cette situation, un avis médical.
  • Rouge vif: à l’exception d’une consommation d’un aliment rouge, des vomissements d’un rouge vif marquent la présence de sang frais…. Pour le Dr Capin, il s’agit d’une urgence médicale qui peut indiquer une hémorragie digestive. Un réflexe donc : faites le 15 ou le 112 !
  • Brun: là encore, une urgence médicale – sauf si bien sûr vous vomissez du chocolat noir tout juste ingurgité… « Cela se produit généralement en cas de saignement dans la partie supérieure du tube digestif, d’occlusion intestinale ou de constipation sévère », avance l Dr Capin. Au point donc de nécessiter une prise en charge médicale. Sans attendre.
  • Noir: il peut s’agir de sang digéré qui s’est oxydé ! C’est le signe d’un saignement au sein le tube digestif. N’attendez pas pour contacter les secours.

Au-delà de ces quatre dernières couleurs qui doivent inciter à appeler les services médicaux, n’hésitez pas à vous tourner vers un médecin en présence de vomissements qui se répètent de façon anormale et de symptômes associés.

  • Source : https://health.clevelandclinic.org - https://centreforgastrointestinalhealth.com.au/. Sites consultés le 5 novembre 2025

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Des tests avant une chimiothérapie par fluorouracile : une sécurité essentielle pour les patients
Lire la suite
Vert, jaune, rouge : comment interpréter la couleur du vomi ?
Lire la suite
Projet de bébé : quand faut-il consulter ? (Vidéo)
Lire la suite
Valproate : un traitement pris par le père augmente le risque de troubles chez l’enfant
Lire la suite
Pourquoi les orages aggravent-ils les crises d’asthme ?
Lire la suite
Devenir secouriste en santé mentale : ce qu’il faut savoir
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Projet de bébé : quand faut-il consulter ?

SUIVANTE

Pourquoi faut-il respecter un délai d’abstinence avant un prélèvement de sperme ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils