Vert, jaune, rouge : comment interpréter la couleur du vomi ?

Saviez-vous que la couleur du vomi peut renfermer quelques informations intéressantes sur votre état de santé ? Même s’il ne s’agit pas d’une science exacte, cela peut donner quelques indications. Lesquelles ?

D’une manière générale, la couleur du vomi reflète le contenu du bol alimentaire avalé avant d’être malade. Avec une palette de couleurs caractérisée par sa diversité. Tour d’horizon du nuancier :

Vert: cette couleur marque une forte présence de bile, un liquide produit par le foie, qui facilite la digestion. En l’occurrence une bile non digérée, c’est-à-dire qui n’est pas encore parvenue à l’estomac. D’une manière générale, un seul épisode de vomissements verts n’est pas inquiétant. En revanche, « si vous en vomissez à répétition, avec des symptômes comme des douleurs abdominales, consultez votre médecin afin qu’il investigue », préconise le Dr Allan Capin, médecin urgentiste à la Cleveland Clinic (Etats-Unis).

Jaune: à l’instar des vomissements verts, les jaunes apparaissent composés de bile. A la différence qu’elle a été digérée. Une situation qui survient notamment lorsque que vous vomissez à jeun ;

Clair: ou plus précisément incolore ; il s’agit probablement de salive ou de mucus. « Les vomissements clairs surviennent généralement lorsque l’estomac est vide », glisse le Dr Capin.

Blanc: ces vomis renferment généralement du mucus et des acides gastriques. S’ils prennent un aspect mousseux, cela signifie qu’ils contiennent aussi de l’air.

Orange: il s’agit probablement d’un mélange d’acides gastriques et d’aliments partiellement digérés. « Les vomissements teintés d’orange sont fréquents au début d’une crise de vomissements », explique le Dr Capin.

Rose: tout à fait normal si vous avez consommé un aliment de couleur rouge, type betterave. Ce n’est pas le cas ? Cela peut indiquer la présence de sang, ce que les spécialistes appellent une hématémèse. Demandez, dans cette situation, un avis médical.

Rouge vif: à l’exception d’une consommation d’un aliment rouge, des vomissements d’un rouge vif marquent la présence de sang frais…. Pour le Dr Capin, il s’agit d’une urgence médicale qui peut indiquer une hémorragie digestive. Un réflexe donc : faites le 15 ou le 112 !

Brun: là encore, une urgence médicale – sauf si bien sûr vous vomissez du chocolat noir tout juste ingurgité… « Cela se produit généralement en cas de saignement dans la partie supérieure du tube digestif, d’occlusion intestinale ou de constipation sévère », avance l Dr Capin. Au point donc de nécessiter une prise en charge médicale. Sans attendre.

Noir: il peut s’agir de sang digéré qui s’est oxydé ! C’est le signe d’un saignement au sein le tube digestif. N’attendez pas pour contacter les secours.

Au-delà de ces quatre dernières couleurs qui doivent inciter à appeler les services médicaux, n’hésitez pas à vous tourner vers un médecin en présence de vomissements qui se répètent de façon anormale et de symptômes associés.