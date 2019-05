Envoyer un sms et/ou un mail vous rappelant de faire un test de dépistage du VIH. Voici ce que propose le site jemedepiste.com lancé par l’association Aides. Objectif, dépister et traiter le plus précocement possible l’infection pour ainsi, empêcher le virus de circuler.

Un dépistage précoce du VIH permet de traiter rapidement l’infection et ainsi de freiner la circulation du virus. D’autant que « c’est dans les premiers mois qui suivent la contamination qu’une personne séropositive non diagnostiquée est le plus à risque de transmettre le virus », rappelle l’association Aides. Et qu’une fois traitée par antirétroviraux et présentant une charge virale indétectable, elle ne le transmet plus. Un élément important dans la lutte contre l’épidémie de Sida.

Tous les 3 mois, tous les ans…

Jemedepiste.com, plateforme internet développée par l’association Aides, propose d’envoyer aux personnes qui s’inscrivent, un sms et/ou un mail de rappel à une certaines fréquence en fonction de leur demande et de leurs besoins. Elle a notamment pour but d’inciter les personnes les plus exposées au risque d’infection à réaliser très régulièrement un dépistage.

Rappelons que les recommandations officielles de la Haute Autorité de Santé (HAS) préconisent un dépistage du VIH :

tous les 3 mois chez les hommes ayant des relations avec d’autres hommes ;

tous les ans chez les personnes consommatrices de drogues injectables

tous les ans, pour celles originaires de zones de forte prévalence.