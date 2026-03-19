VIH : la PrEP injectable tous les 2 mois est disponible en France

La Direction générale de la Santé espère, grâce à la PrEP injectable tous les deux mois, améliorer la prévention du VIH pour les personnes pour qui la forme orale quotidienne est soit insuffisamment efficace, soit trop contraignante.

La Direction générale de la santé annonce jeudi 19 mars l’arrivée en France de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) injectable, à administrer tous les deux mois. Elle espère ainsi atteindre de nouveaux publics insuffisamment couverts jusqu’à maintenant.

Pour mémoire, la PrEP est disponible en France depuis 2016. Il s’agit d’un outil de prévention qui permet à une personne séronégative exposée au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de se protéger en prenant un traitement antirétroviral. Il s’agit d’un traitement continu. Ou bien à la demande. Dans ce cas, il s’agit d’une prise de quatre comprimés de Truvada ou de son générique avant et après un rapport sexuel à risque. Ce deuxième schéma n’est pas applicable aux femmes pour lesquelles la protection est alors insuffisante. En effet, la PrEP se diffuse moins rapidement dans la muqueuse vaginale et elle ne serait efficace qu’après plusieurs jours de prise quotidien.

La PrEP injectable tous les deux mois, pour qui ?

Avec la PrEP injectable tous les deux mois par cabotégravir (nom commercial Apretude), les pouvoirs publics espèrent améliorer l’accès à la prévention pour plusieurs profils bien précis. Quels sont-ils ?

les femmes qui présentent seulement 6 % des personnes sous PrEP en France ;

les personnes éloignées du système de soins ;

des personnes en situation de vulnérabilité qui risquent de ne pouvoir observer la PrEP orale ;

des personnes pour lesquelles la prise quotidienne de comprimés peut être difficile ou doit rester discrète (si par exemple la personne ne souhaite pas que son entourage soit au courant notamment) ;

des personnes présentant des contre-indications à la PrEP orale.

Il s’agit d’une injection intramusculaire. Cette PrEP nécessite une dose avec 2 injections à 1 mois d’intervalle puis une administration tous les deux mois.

La PrEP injectable, outil supplémentaire de la prévention combinée

Elle vient compléter la stratégie de prévention combinée qui s’appuie sur plusieurs dispositifs :

l’utilisation du préservatif ;

le dépistage régulier du VIH et des infections sexuellement transmissibles ;

le traitement post-exposition (TPE) ;

le traitement des personnes vivant avec le VIH empêchant la transmission ;

la prophylaxie pré-exposition (PrEP).

Le cabotégravir représente une avancée mais également un défi pratique. « Son déploiement nécessite une expertise clinique et une organisation adaptée du parcours de soins, notamment en matière : d’évaluation de l’indication ; de suivi régulier des patients ; de dépistage du VIH et des IST ; de maintien dans le soin », précise la DGS. Elle invite ainsi les médecins qui souhaitent accompagner leurs patients à se rapprocher de leur comité régional de santé sexuelle (CoReSS).

Un guide à destination des prescripteurs a été ainsi élaboré par la Société Française de Lutte contre le Sida (SFLS). Il précise notamment les indications de la PrEP injectable, les modalités de suivi du patient. Une boîte à outils comprend une application permettant d’éditer le calendrier prévisionnel des injections, des informations pour les patients, des fiches pour les pharmaciens et les infirmiers et un dispositif d’accompagnement mobilisant les CoReSS.

A noter : le cabotégravir est un antiviral appartenant à la classe des inhibiteurs d’intégrase. L’inhibition de cette enzyme iempêche le VIH d’introduire son matériel génétique dans les cellules et donc de se répliquer. Cela permet de réduire le risque de multiplication et de propagation virale à partir du site d’infection, en cas d’exposition au virus.