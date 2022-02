Voix : vers le chemin du plaisir ?

Douce, chaude, vibrante, réconfortante, sensuelle… la voix est sans aucun doute un atout de séduction. Pour autant les cordes vocales en vibration peuvent-elles vous faire grimper au rideau au point d’atteindre l’orgasme ?

Une voix, qu’elle soit plutôt féminine ou masculine, est le signe d’une concentration plus ou moins importante en testostérone. La testostérone, chez l’homme comme chez la femme, est connue pour être l’hormone du désir : elle stimule les fonctions physiologiques liées à la sexualité comme les mécanismes d’érection et d’éjaculation.

Quand le son de la voix atteint nos tympans, direction notre cerveau limbique : une zone impliquée dans les sécrétions hormonales liées au plaisir, aux émotions… et aux addictions ! Aucune surprise donc si vous êtes totalement accro au répondeur de votre chéri(e) ou que son timbre de voix à tendance à faire monter votre désir.

La voix ne suffit pas !

Est-il possible d’entrer dans une phase d’excitation vraiment importante rien qu’avec la voix ? Simplement avec la voix cela semble compliqué : cela n’a pas été décrit dans les études de sexologie publiées à ce jour ! En revanche, la voix peut participer à la jouissance. Avec de l’imagination, du lâcher-prise, beaucoup de désir voire un peu d’exercice : pourquoi pas donc ! Tout d’abord la voix peut nourrir votre plaisir quand elle est associée aux préliminaires ou à la pénétration. Elle peut d’ailleurs contribuer à votre jouissance sans que vous vous en rendiez compte.

Vous voulez décupler cet effet ? Au point de sentir votre excitation monter en flèche voire atteindre l’orgasme ? Alors cachez-vous les yeux et faîtes en sorte que vos mains ne puissent plus bouger. C’est bien connu : quand certains de vos sens sont mis en mode « off », ceux qui restent en éveil sont d’autant plus affûtés ! Privés de la vue et du toucher, votre ouïe risque de faire de l’effet.

A noter : la voix peut aussi titiller votre libido de la part de parfaits inconnus si vous écoutez des podcasts érotiques, seul(e) ou accompagné(e). Certes le contenu des histoires et témoignages sont une composante majeure de l’excitation. Mais le timbre de la voix et votre sensibilité personnelle à telle ou telle voix peuvent clairement influer sur votre degré d’excitation.